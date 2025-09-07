Азербайджан — Україна: онлайн голів у матчі ЧС-2026 (оновлюється)

Синьо-жовті намагаються пробитися на Мундіаль

У вівторок, 9 вересня, збірна України з футболу проведе поєдинок 2-го туру групового раунду відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. У першому турі українці поступилися французам.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі Азербайджан — Україна. У цій статті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти зустрічі, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом. Більш детальна трансляція гри доступна у статті: "Азербайджан — Україна: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026".

Онлайн голів у матчі відбору на ЧС-2026 Азербайджан — Україна (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч Азербайджан — Україна у прямому етері в Україні. Крім того, "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.