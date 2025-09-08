Азербайджан - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые проведут второй поединок в отборе ЧМ-2026

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу сыграет с Азербайджаном в рамках квалификационного поединка на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Украина.

Бесплатно в Украине игру Азербайджан — Украина покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на Megogo можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" (стоимость от 161 грн в месяц, — Ред.).

Матч Азербайджан — Украина состоится на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.