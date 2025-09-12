Чемпионат Украины по футболу, 5-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

УПЛ возвращается после международного перерыва

В пятницу, 12 сентября, матчем "Александрия" – ЛНЗ стартует 5-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. Накануне чемпионат Украины по футболу ушел на паузу из-за матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 5-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Металлист 1925" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 5-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 12 сентября

15:30. "Александрия" — ЛНЗ

18:00. "Верес" — "Кудровка"

Суббота, 13 сентября

13:00. "Рух" — "Эпицентр"

15:30. "Оболонь" — "Динамо"

18:00. "Металлист 1925" — "Шахтер"

Воскресенье, 14 сентября

13:00. "Кривбасс" — "Полесье"

15:30. "Заря" — "Колос"

18:00. "Карпаты" — СК "Полтава"

Турнирная таблица УПЛ по итогам 4 тура

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. По итогам отбора "Динамо" сыграет в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также квалифицировался в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.