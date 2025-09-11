"Договорняки" вернулись в украинский футбол: детали скандала (видео)

У нас все ставки на первый тайм и как раз на хозяев. "Рух" забьет в первом тайме, гол в первом тайме и гол "Руха" в первом тайме. В принципе, все зашло. 1:1 завершился первый тайм.

Ну такая ситуация. Поэтому вопрос в комитет по этике честной игры, более честной игры. Господин Давыденко, ау, вы контролируете? Вы в курсе вообще этой ситуации? Расследуйте! Есть вот вам пища для размышлений. Ну я же надеюсь, что у нас не отборочное правосудие, потому что попиариться, знаешь, у нас в доме футбола там мастаки сидят.