"Договорняки" вернулись в украинский футбол: детали скандала (видео)
Украина оказалась среди лидеров по количеству потенциально договорных матчей за август 2025 года
Футбольный матч 1-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Рух" — "Полтава" (2:1) попал под подозрение. Букмекеры считают, что эта встреча, возможно, была договорной.
Об этом сообщил на своем YouTube-канале известный футбольный журналист и блогер Игорь Бурбас. По словам Бурбаса, букмекеры назвали матч "Рух" — "Полтава" подозрительным из-за аномальных ставок на первый тайм.
У нас все ставки на первый тайм и как раз на хозяев. "Рух" забьет в первом тайме, гол в первом тайме и гол "Руха" в первом тайме. В принципе, все зашло. 1:1 завершился первый тайм.
Ну такая ситуация. Поэтому вопрос в комитет по этике честной игры, более честной игры. Господин Давыденко, ау, вы контролируете? Вы в курсе вообще этой ситуации? Расследуйте! Есть вот вам пища для размышлений. Ну я же надеюсь, что у нас не отборочное правосудие, потому что попиариться, знаешь, у нас в доме футбола там мастаки сидят.
По словам Бурбаса, под подозрение в "договорняках" попали также матч Кубка Украины "Металлист-1925" — "Оболонь" (2:0), игра УПЛ "Полтава" — "Заря" (1:4) и поединок Первой лиги "Левый Берег" — "Прикарпатье" (2:1).
Украина, по мнению букмекеров, находится среди лидеров по количеству договорных матчей. Значит, нам есть чем гордиться, есть чем гордиться УАФ, есть чем гордиться комитету по этике честной игры. Потому что если мы здесь в этой студии не расскажем, всем будет так казаться, что мы побороли коррупцию, договорных матчей в украинском футболе нет. Да потому, что комитет по этике честной игры покрывает это, не рассказывает об этом, умалчивает, чтобы все думали, что там все работают, всех запугали. Как было, друзья, так и есть, к сожалению.
Напомним, бывший помощник главного тренера "Левого Берега" Андрей Запорожан получил длительный бан от футбольной деятельности. Ему инкриминируют попытку влияния на судейскую бригаду в преддверии матча первого круга УПЛ сезона 2024/25 "Рух" – "Левый Берег" (1:0).