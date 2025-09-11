"Динамо" отказало футболисту сборной Украины: причина рассмешила сеть

Кипер долго играл за "Динамо", но теперь его там не ждут

Голкипер "Аль-Шабаба" (Саудовская Аравия) и сборной Украины Георгий Бущан недавно стал игроком "Полесья" (аренда). Вратарь хотел вернуться в "Динамо" Киев, однако получил отказ.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По словам журналиста проекта Михаила Спиваковского, киевляне отказали опытному вратарю, чтобы не навредить молодому Руслану Нещерету. Данный трансфер якобы мог повлиять на психологическое состояние первого номера "Динамо".

По моей информации, подтвержденной в руководстве "Динамо", представители Бущана первым делом обратились в "Динамо" и сообщили клубу, что есть возможность взять Георгия в аренду. Руководители клуба посоветовались с тренером вратарей Михаилом Михайловым и таково было общее мнение, что можно это сделать, но это психологически ударит по Нещерету. Поэтому Георгию пришлось искать новый клуб и быстрее всех сориентировалось "Полесье". Михаил Спиваковский

В сети лишь посмеялись с этой ситуации. Пользователи отметили, что "Динамо" допустило ошибку, ведь Нещерет все еще не является таким надежным в воротах, как Бущан.

31-летний Бущан в текущем сезоне сыграл лишь 1 матч, в котором пропустил 4 гола. 23-летний Нещерет провел 10 игр, пропустив 9 голов.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через этот турнир. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.