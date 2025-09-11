"Коррупция процветает": бывший советник Суркиса прошелся по "Динамо" после ухода

Футболист с "динамовским сердцем", похоже, покинул клуб навсегда

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец частично раскрыл причины своего ухода с поста советника президента Бело-синих Игоря Суркиса. Накануне менеджмент столичного клуба облажался с трансфером румынского футболиста Владислава Блэнуцэ.

Соответствующий пост Кравец разместил на своей странице в Instagram. В опубликованном заявлении Артем отметил, что хотел изменить ситуацию в "Динамо", однако из-за многих причин у него не получилось сделать этого.

Кроме того, Кравец заявил, что организовал трансфер колумбийца Браяна Себальйоса в "Динамо" за 1,25 млн евро, однако руководство Бело-синих отказалось. В 2025 году Браян попал в сборную сезона МЛС, теперь за него хотят больше 5 млн евро.

Меня не уволили, я просто не хочу работать ради галочки, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту х***ю… Артем Кравец

Справка: Артем Кравец почти всю карьеру провел в "Динамо" Киев. Играл также за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакарьяспор". Прославился благодаря дублю в ворота "Валенсии" (2:2) на "Месталье" в 1/16 финала Кубка УЄФА 2008/09.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.

В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" не теряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.