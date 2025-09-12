Чемпіонат України з футболу, 5-й тур: розклад та результати матчів (відео)
УПЛ повертається після міжнародної перерви
У п’ятницю, 12 вересня, матчем "Олександрія" – ЛНЗ стартує 5 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. Напередодні чемпіонат України з футболу пішов на паузу через матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 5-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Металіст 1925" та "Шахтар".
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 5-го туру УПЛ (оновлюється)
П’ятниця, 12 вересня
15:30. "Олександрія" — ЛНЗ
18:00. "Верес" — "Кудрівка"
Субота, 13 вересня
13:00. "Рух" — "Епіцентр"
15:30. "Оболонь" — "Динамо"
18:00. "Металіст 1925" — "Шахтар"
Неділя, 14 вересня
13:00. "Кривбас" — "Полісся"
15:30. "Зоря" — "Колос"
18:00. "Карпати" — СК "Полтава"
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. За підсумками відбору "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-офф ЛК.