Чемпіонат України з футболу, 5-й тур: розклад та результати матчів (відео)

УПЛ повертається після міжнародної перерви

У п’ятницю, 12 вересня, матчем "Олександрія" – ЛНЗ стартує 5 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. Напередодні чемпіонат України з футболу пішов на паузу через матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 5-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Металіст 1925" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 5-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 12 вересня

15:30. "Олександрія" — ЛНЗ

18:00. "Верес" — "Кудрівка"

Субота, 13 вересня

13:00. "Рух" — "Епіцентр"

15:30. "Оболонь" — "Динамо"

18:00. "Металіст 1925" — "Шахтар"

Неділя, 14 вересня

13:00. "Кривбас" — "Полісся"

15:30. "Зоря" — "Колос"

18:00. "Карпати" — СК "Полтава"

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 4 туру

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. За підсумками відбору "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-офф ЛК.