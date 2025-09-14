Богачук - Адамс: онлайн-трансляция боя (видео)

Украинец сразится на грандиозном вечере бокса

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит грандиозный вечер профи-бокса. Главным событием шоу станет "бой века" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

В заключительном поединке раннего андеркарда шоу в Лас-Вегасе выступит украинец Сергей Богачук (26-2, 24 KO) и американец Брэндон Адамс (25-4, 16 KO). Прямая видеотрансляция этого боя будет бесплатной, поединок покажет YouTube-канал UFC.

Прямая видеотрансляция боя Богачук — Адамс

Отметим, Богачук и Адамс уже встречались на ринге. В 2021 году Брэндон одолел украинца техническим нокаутом в 8-м раунде. В том поединке Адамс был лишен 1 очка за удары ниже пояса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что официально бесплатная трансляция шоу Канело — Кроуфорд не планируется. Бой будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на нескольких платформах. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние. К слову, Усик не согласен с букмекерами.