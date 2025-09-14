Богачук — Адамс: онлайн-трансляція бою (відео)

Українець став учасником грандіозного вечора боксу

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувається грандіозний вечір профі-боксу. Головною подією шоу стане "бій століття" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

У завершальному поєдинку раннього андеркарда шоу у Лас-Вегасі виступатимуть українець Сергій Богачук (26-2, 24 KO) та американець Брендон Адамс (25-4, 16 KO). Пряма відеотрансляція цього бою буде безкоштовною, поєдинок покаже YouTube канал UFC.

Пряма відеотрансляція бою Богачук — Адамс

Зазначимо, Богачук та Адамс уже зустрічалися на рингу. 2021 року Брендон здолав українця технічним нокаутом у 8-му раунді. У тому поєдинку Адамс втратив 1 очко за удари нижче пояса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що офіційно безкоштовна трансляція шоу Канело — Кроуфорд не планується. Бій буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні на кількох платформах. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на це протистояння. До речі, Усик не згоден з букмекерами.