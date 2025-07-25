"Бьют, как лошадь копытом": Усик назвал боксеров, перед которыми у него тряслись ноги (видео)

Чемпион после своей победы встретился с защитниками Украины

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик после победы на Даниелем Дюбуа рассказал о знаменитом заявлении 11-летней давности, в котором он замахнулся на пояса братьев Кличко. Тогда над его амбициями лишь посмеялись.

Соответствующий комментарий Усика доступен на YouTube-канале "ПравдаТУТ Львів". Украинец встретился с военными, один из которых вспомнил обращение молодого Александра к легендам бокса.

"Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это говорил – комедия. Такие два здоровенных типа сидят, которые просто в голову дадут и все. Что Виталий Влодимирович, что Владимир Влодимирович бьют, как лошадь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Я думаю, в любом случае тут же люди, тут никто точно не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу.

Я помню, тогда много критики было, типа, "как ты мог такое сказать", или "что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?" Послушайте, что я такого сказал, что я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, или вы их оставите и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, который хочет достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса", — заявил Александр.

Молодой Александр Усик и братья Кличко

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. К слову, на вечере бокса в Лондоне дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко сенсационно проиграл свой бой.

Ранее WBO обязала команду Усика договориться о проведении защиты титула с Джозефом Паркером.