Канело - Кроуфорд: онлайн-трансляция вечера бокса

Грандиозное шоу бокса пройдет в Лас-Вегасе

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием шоу станет "бой века" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Канело — Кроуфорд. Начало трансляции 14 сентября в 00:30 по киевскому времени. За подробным ходом главного боя можно следить в трансляции по ссылке выше.

Прямая трансляция боев раннего андеркарда

Перед боем боксеры провели процедуру взвешивания. Канело и Кроуфорд показали одинаковый вес перед поединком — 75,96 кг.

Что на кону боя Канело — Кроуфорд

Поединок двух легенд современности — нерядовое событие в мире бокса. На кону поединка стоят все основные пояса во втором среднем весе (до 76,203 кг), а также пояс The Ring — все это пока принадлежит Альваресу. Отметим, что Кроуфорд в случае победы войдет в историю как первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях. В то же время для Альвареса это просто очередная защита титула, правда, со звездой рейтинга P4P.

Где и когда смотреть бой Канело — Кроуфорд

Шоу Канело — Кроуфорд в Украине и во всем мире покажет Netflix. Стриминговая платформа не будет транслировать бои по системе PPV — Pay-per-view (плата за просмотр). Чтобы посмотреть вечер бокса Канело — Кроуфорд достаточно оплатить месячную подписку, стоимость которой составляет от 4,99 евро (около 240 грн). Кроме того, супербой в Украине покажет Megogo по подписке "MEGOPACK N+S" (от 449 грн для новых пользователей). Поединки раннего андеркарда покажут бесплатно на YouTube.

Ранний андеркард шоу Канело — Кроуфорд стартует 14 сентября в 00:30 по киевскому времени. Основной кард начнется в 04:00, а главный бой вечера ориентировочно стартует в 06:00.

Промо видео боя Канело — Кроуфорд

Прогноз букмекеров на бой Канело — Кроуфорд

По мнению букмекеров, Канело является небольшим фаворитом поединка. Вероятность победы мексиканца специалисты оценивают в 63%, а успех Кроуфорда — в 42% при марже букмекеров в 5%. Самым вероятным исходом поединка аналитики называют победу Альвареса решением судей (коэффициент 2,20). Успех Теренса по итогам 12 раундов менее вероятен — 3,10. Букмекеры считают, что у Сауля больше шансов на нокаут — коэффициент 4,75 против 10,00 за американца.

Кард шоу Канело — Кроуфорд

Основной кард

Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

Каллум Уолш (14-0, 11 KO) — Фернандо Варгас, мл. (17-0, 15 KO)

Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) — Лестер Мартинес (19-0, 16 KO)

Мохаммед Алакель (5-0, 1 КО) — Трэвис Кент Кроуфорд (7-4, 2 КО)

Предварителный кард

Сергей Богачук (26-2, 24 KO) — Брэндон Адамс (25-4, 16 KO)

Иван Дычко (15-0, 14 KO) — Джермейн Франклин (23-2, 15 KO)

Реито Цуцуми (2-0, 1 КО) — Хавьер Мартинес (7-2, 4 КО)

Султан Альмохамед (дебют) — Мартин Карабайо (0-0-1)

Стивен Нельсон (20-1, 16 KO) — Райко Сантана (12-4, 6 КО)

Марко Верде (2-0, 1 KO) — Маркос Осорио-Бетанкурт (11-2-1, 8 КО)

Последние бои

В своем последнем поединке Альварес единогласным решением судей одолел непобедимого кубинца Уильяма Скулла.

Кроуофрд, в свою очередь, единогласным решением судей победил Исраила Мадримова из Узбекистана.

Ранее украинский чемпион мира Александр Усик дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд. Примечательно, что прогноз Александра отличается от мнения букмекеров.