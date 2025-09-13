Канело - Кроуфорд: будет ли бесплатная трансляция и сколько стоит платная подписка

Большой бой состоится в США

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках грандиозного вечера бокса состоится бой века Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Канело — Кроуфорд.

Бесплатная трансляция шоу Канело — Кроуфорд не планируется. Об этом сообщает "Телеграф".

Однако официальный транслятор вечера бокса в Лас-Вегасе Netflix подготовил для любителей этого вида спорта приятный сюрприз. Супербой Канело — Кроуфор будет доступен по любой подписке на Netflix, стоимость которой составляет от 4,99 евро (около 240 грн). Кроме того, супербой в Украине покажет Megogo по подписке "MEGOPACK N+S" (от 449 грн для новых пользователей).

Добавим, что ранний андеркард шоу Канело — Кроуфорд стартует в 00:30 по киевскому времени. Основной кард начнется в 04:00, а главный бой вечера ориентировочно стартует в 06:00.

Промо видео боя Канело — Кроуфорд

Ранее украинский чемпион мира Александр Усик дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд. К слову, прогноз Александра отличается от мнения букмекеров.