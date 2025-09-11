Канело - Кроуфорд: Усик дал прогноз на бой века

Усик поделился мнением о чемпионском поединке

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профи-бокса, главный событием которого станет супербой Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик дал прогноз на этот поединок.

Соответствующий комментарий украинского чемпиона приводит talksport. Александр часто называл именно Кроуфорда лучшим боксером мира, а потому ставит на него. Теренсу, как и Усику, придется опровергать извечное "правило" бокса: "Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца".

Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, многое умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боец. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда. Александр Усик

Отметим, на кону боя Канело — Кроуфорд стоит титул абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Сейчас все пояса в этом дивизионе принадлежат Альваресу. Теренс ранее становился абсолютным чемпионом мира в полусредней (до 66,678 кг) и первой полусредней весовых категориях (до 63,503). Американец поднимется на 2 категории, чтобы сразиться с опытным мексиканцем и войти в историю бокса.

