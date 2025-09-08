Альварес - Кроуфорд: где и когда смотреть бой века

Главный поединок столетия года пройдет в США

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится грандиозный вечер бокса, главный событием которого станет супербой Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). Оба боксера, как и украинец Александр Усик, являются абсолютными чемпионами мира в своих весовых категориях.

Шоу Канело — Кроуфорд в Украине и во всем мире покажет Netflix. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса. Для просмотра поединка достаточно иметь платную подписку на платформу.

Netflix не будет транслировать шоу по системе PPV — Pay-per-view (плата за просмотр). Чтобы посмотреть вечер бокса Канело — Кроуфорд достаточно оплатить месячную подписку, стоимость которой составляет от 4,99 евро (около 240 грн). Кроме того, супербой в Украине покажет Megogo по подписке "MEGOPACK N+S" (от 449 грн для новых пользователей).

Эфир на Netflix начнется в 22:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Бои основного карда стартуют в 3:00. Главный поединок шоу ориентировочно начнется в 06:00.

Промо видео боя Канело — Кроуфорд

Отметим, бой Канело — Кроуфорд пройдет во втором среднем весе (до 76,203 кг), в котором Альварес является абсолютным чемпионом мира. Теренс становился абсолютным чемпионом мира в полусредней (до 66,678 кг) и первой полусредней весовых категориях (до 63,503).

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Усиком. Организация решила предоставить украинцу отсрочку от обязательной защиты титула.