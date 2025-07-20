Усик - Дюбуа 2: фото с вечера бокса довело Милевского до истерики

Известные украинцы посетили шоу бокса Усик — Дюбуа 2 в Лондоне

Скандальный бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал экс-голкипера Бело-синих Дениса Бойко за поездку в Лондон (Великобритания) на шоу бокса Усик — Дюбуа 2. Денис сделал совместное фото с певицей Надей Дорофеевой, которая исполнила гимн Украины на "Уэмбли".

Соответствующий пост Милевский разместил на своем Telegram-канале. "Миля" отметил, что из страны во время действия военного положения выезжают "все кому не лень".

"Поехал джокер всех обманывать.

Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Алиевым выставили фото с "Уэмбли".

Выезжают просто все кому не лень, б***ь. Вот этот Вася, б***ь, куда он поехал, б***ь? Как он уехал, б***ь?

Поехал джокер всех дурить, всех обманывать, н*х. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, пацантре, б***ь? Е***ь просто. Все, б***ь.

А даже если ты поехал, ну не выставляй фотки. Просто позорище. Приехал, посмотрел, уехал. Еще раз вся сущность этого человека подтверждается", — заявил Милевский.

Денис Бойко с Надей Дорофеевой в Лондоне

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. К слову, на вечере бокса в Лондоне дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко сенсационно проиграл свой бой.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.