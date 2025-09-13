Альварес - Кроуфорд: онлайн-трансляция боя

Звезды мирового бокса проведут "бой века"

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут мексиканец Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) и американец Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Канело — Кроуфорд. За ходом шоу бокса в Лас-Вегасе можно следить в статье "Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляция вечера бокса". Главный бой ориентировочно начнется 14 сентября в 06:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция боя Канело — Кроуфорд (обновляется)

Бой Канело — Кроуфорд вполне можна назвать поединком столетия. Оба боксера входят в пятерку лучших вне зависимости от веса. Кроуфорд был абсолютным чемпионом мира в полусредней (до 66,678 кг) и первой полусредней весовых категориях (до 63,503 кг), а Альварес защищает титул "абсолюта" во втором среднем весе (до 76,203 кг). Сможет ли маленький хороший боец одолеть большого хорошего бойца увидим на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.

Напомним, бой Канело — Кроуфорд покажут в Украине, однако бесплатная трансляция не планируется. Добавим, что букмекеры считают Сауля фаворитом, а вот Александр Усик с этим не согласен.