Фьюри назвал боксера, который уничтожит Усика

Меня постоянно спрашивают о молодом Мозесе Итауме — о его потенциальных боях против Александра Усика и других великих имен. И мое мнение — это не мнение человека, не знающего бокса. Это мнение человека, который сам был там, выиграл все возможные пояса, выиграл все, что только можно выиграть в боксе, и сделал это очень хорошо.

Бокс – это игра молодых. Как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37: бокс — игра молодых, и он ни кого не ждет.

Итак, мое мнение – услышите это здесь впервые: Мозес разнесет всех стариков в этом дивизионе – Усика, Джошуа, Миллера, кого угодно, даже Чжана, хоть и Луиса Ортиса. Все эти великие имена прошлого – уже исчерпанная сила. Даже нынешний чемпион мира.

Они забрали мои пояса и отдали их Усику. Но Мозес все равно его уничтожит, потому что это молодой парень против старика. А старик никогда не сможет соперничать с молодым.