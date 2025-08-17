Фьюри назвал боксера, который уничтожит Усика
Очередной британец претендует на бой с украинским чемпионом
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) уверен, что 20-летний британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 КО) победит абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика (24-0, 15 КО). Накануне Итаума в первом раунде нокаутировал опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО).
Соответствующий комментарий "Цыганского короля" приводит Queensberry Promotions. По словам британца, главным козырем Итаумы является молодость.
Меня постоянно спрашивают о молодом Мозесе Итауме — о его потенциальных боях против Александра Усика и других великих имен. И мое мнение — это не мнение человека, не знающего бокса. Это мнение человека, который сам был там, выиграл все возможные пояса, выиграл все, что только можно выиграть в боксе, и сделал это очень хорошо.
Бокс – это игра молодых. Как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37: бокс — игра молодых, и он ни кого не ждет.
Итак, мое мнение – услышите это здесь впервые: Мозес разнесет всех стариков в этом дивизионе – Усика, Джошуа, Миллера, кого угодно, даже Чжана, хоть и Луиса Ортиса. Все эти великие имена прошлого – уже исчерпанная сила. Даже нынешний чемпион мира.
Они забрали мои пояса и отдали их Усику. Но Мозес все равно его уничтожит, потому что это молодой парень против старика. А старик никогда не сможет соперничать с молодым.
Напомним, в июле 2025 года 38-летний Усик нокаутировал 27-летнего британца Даниеля Дюбуа, во второй раз став "абсолютом" в хевивейте. После боя Александр назвал потенциальных соперников, про Итауму чемпион не сказал ни слова. Добавим, что ранее Усик дважды побеждал Фьюри, хотя тот ни разу не признал поражения.
Отметим, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Команда украинца пока не подтвердила защиту титула и просит отсрочить переговоры. Кроме того, появилась информация о травме спины чемпиона, из-за чего Александру нужно больше времени на восстановление.