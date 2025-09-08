Альварес - Кроуфорд: прогноз на главный бой года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Лас-Вегасе определится лучший боксер мира
В субботу, 13 сентября, Лас-Вегас превратится в мекку бокса, ведь там пройдет нерядовое событие — вечер профессионального бокса Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). В шоу также выступит украинский боксер Сергей Богачук.
По мнению букмекеров, Канело является небольшим фаворитом поединка. Об этом сообщает Favbet.
Вероятность победы мексиканца специалисты оценивают в 63%, а успех Кроуфорда — в 42% при марже букмекеров в 5%. Самым вероятным исходом поединка аналитики называют победу Альвареса решением судей (коэффициент 2,20). Успех Теренса по итогам 12 раундов менее вероятен — 3,10. Букмекеры считают, что у Сауля больше шансов на нокаут — коэффициент 4,75 против 10,00 за американца.
Прогноз букмекеров на супербой Канело — Кроуфорд
- Favbet: (победа Канело 1,60 — ничья 15,00 — победа Кроуфорда 2,35)
- William Hill: (1,61 — 13,00 — 2,37)
Бой Канело — Кроуфорд покажут в Украине на нескольких платформах. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире.
Ранее британский супертяж Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. К слову, Итауме предрекают славу Александра Усика, который сейчас владеет всеми основными поясами в этом весе.