Альварес - Кроуфорд: прогноз на главный бой года

В Лас-Вегасе определится лучший боксер мира

В субботу, 13 сентября, Лас-Вегас превратится в мекку бокса, ведь там пройдет нерядовое событие — вечер профессионального бокса Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО). В шоу также выступит украинский боксер Сергей Богачук.

По мнению букмекеров, Канело является небольшим фаворитом поединка. Об этом сообщает Favbet.

Вероятность победы мексиканца специалисты оценивают в 63%, а успех Кроуфорда — в 42% при марже букмекеров в 5%. Самым вероятным исходом поединка аналитики называют победу Альвареса решением судей (коэффициент 2,20). Успех Теренса по итогам 12 раундов менее вероятен — 3,10. Букмекеры считают, что у Сауля больше шансов на нокаут — коэффициент 4,75 против 10,00 за американца.

Прогноз букмекеров на супербой Канело — Кроуфорд

Favbet: (победа Канело 1,60 — ничья 15,00 — победа Кроуфорда 2,35)

William Hill: (1,61 — 13,00 — 2,37)

Бой Канело — Кроуфорд покажут в Украине на нескольких платформах. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире.

Ранее британский супертяж Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. К слову, Итауме предрекают славу Александра Усика, который сейчас владеет всеми основными поясами в этом весе.