Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 2-го тура

Лига чемпионов набирает обороты

Во вторник, 30 сентября, стартует второй тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первый тур ЛЧ подарил болельщикам массу эмоций и несколько неожиданных результатов.

Что нужно знать

Украинские клубы не квалифицировались в основной этап ЛЧ.

В центральной игре тура встретятся "Барселона" и ПСЖ.

Второй тур ЛЧ начнется 30 сентября и завершится 1 октября.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей второго тура ЛЧ. Игры пройдут 30 сентября и 1 октября.

Вторник, 30 сентября

19:45. "Аталанта" — "Брюгге"

19:45. "Кайрат" — "Реал"

22:00. "Буде-Глимт" — "Тоттенхэм"

22:00. "Атлетико" — "Айнтрахт"

22:00. "Марсель" — "Аякс"

22:00. "Интер" — "Славия"

22:00. "Галатасарай" — "Ливерпуль"

22:00. "Челси" — "Бенфика"

22:00. "Пафос" — "Бавария"

Среда, 1 октября

19:45. "Юнион" — "Ньюкасл"

19:45. "Карабах" — "Копенгаген"

22:00. "Наполи" — "Спортинг"

22:00. "Вильярреал" — "Ювентус"

22:00. "Арсенал" — "Олимпиакос"

22:00. "Байер" — ПСВ

22:00. "Монако" — "Манчестер Сити"

22:00. "Барселона" — ПСЖ

22:00. "Боруссия" Д — "Атлетик"

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов

Напомним, в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов "Бавария" не заметила "Челси". В прошлом сезоне победу в ЛЧ одержал французский "Пари Сен-Жермен". К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА.