Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 2-го тура
Лига чемпионов набирает обороты
Во вторник, 30 сентября, стартует второй тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первый тур ЛЧ подарил болельщикам массу эмоций и несколько неожиданных результатов.
Что нужно знать
- Украинские клубы не квалифицировались в основной этап ЛЧ.
- В центральной игре тура встретятся "Барселона" и ПСЖ.
- Второй тур ЛЧ начнется 30 сентября и завершится 1 октября.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей второго тура ЛЧ. Игры пройдут 30 сентября и 1 октября.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1-го тура Лиги чемпионов (обновляется)
Вторник, 30 сентября
19:45. "Аталанта" — "Брюгге"
19:45. "Кайрат" — "Реал"
22:00. "Буде-Глимт" — "Тоттенхэм"
22:00. "Атлетико" — "Айнтрахт"
22:00. "Марсель" — "Аякс"
22:00. "Интер" — "Славия"
22:00. "Галатасарай" — "Ливерпуль"
22:00. "Челси" — "Бенфика"
22:00. "Пафос" — "Бавария"
Среда, 1 октября
19:45. "Юнион" — "Ньюкасл"
19:45. "Карабах" — "Копенгаген"
22:00. "Наполи" — "Спортинг"
22:00. "Вильярреал" — "Ювентус"
22:00. "Арсенал" — "Олимпиакос"
22:00. "Байер" — ПСВ
22:00. "Монако" — "Манчестер Сити"
22:00. "Барселона" — ПСЖ
22:00. "Боруссия" Д — "Атлетик"
Напомним, в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов "Бавария" не заметила "Челси". В прошлом сезоне победу в ЛЧ одержал французский "Пари Сен-Жермен". К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА.