Слова скандального украинца вызвали переполох в России (видео)

Я не знаю никакого Ракицкого. Когда-то играл он. И все. У меня кумирами были Воронин, Иванов, Стрельцов, Нетто, Хусаинов, Кавазашвили, Яшин и другие. Зачем мне его оценивать? Хрен с ним, с этим Ракицким.

Вы видели, чтобы кто-нибудь из них [украинцев] говорил о нашей стране хорошо? Они все боятся. Их там по полной запугали. А потом придет время, и они будут думать и говорить по-другому. Но они для нас уже будут никто, и сейчас тоже никто. Кто такой Ракицкий-то?