Слова скандального украинца вызвали переполох в России (видео)
Советский чемпион сделал абсурдные выводы после громкого интервью украинского футболиста
Известный советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал слова центрального защитника "Черноморца" Ярослава Ракицкого. Ярослав покинул российский "Зенит" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Что нужно знать
- Ракицкий дал интервью на тему возвращения в сборную Украины
- Ярослав, говоря о своей карьере в РФ, заявил, что "играл у пи***ов"
- Ловчев считает, что Ракицкого, как и других украинцев, запугали
Соответствующий комментарий Ловчева приводит sport24.ru. По его словам, украинцев запугали и только потому Ракицкий оскорбляет представителей РФ.
Я не знаю никакого Ракицкого. Когда-то играл он. И все. У меня кумирами были Воронин, Иванов, Стрельцов, Нетто, Хусаинов, Кавазашвили, Яшин и другие. Зачем мне его оценивать? Хрен с ним, с этим Ракицким.
Вы видели, чтобы кто-нибудь из них [украинцев] говорил о нашей стране хорошо? Они все боятся. Их там по полной запугали. А потом придет время, и они будут думать и говорить по-другому. Но они для нас уже будут никто, и сейчас тоже никто. Кто такой Ракицкий-то?
Ранее Ракицкий, говоря о своей карьере в "Зените" заявил, что "играл у пи***ов". Примечательно, что интервью с Ярославом вышло в 14 сентября, а в РФ эта тема до сих пор актуальна.
Напомним, Ракицкий присоединился к "Черноморцу" в марте 2025 года. Несмотря на вылет в Первую лигу, Ярослав не покинул команду. Более того, он оплатил ремонт клубной базы, пострадавшей после удара РФ. В 2025 году футболист побывал на фронте и даже стрелял по оккупантам из танка.