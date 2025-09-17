"Бавария" разобралась с клубом Мудрика в Лиге чемпионов (видео)

Украинец не играл из-за отстранения от футбола

В среду, 17 сентября, в Мюнхене (Германия) состоялся центральный поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Бавария" принимала "Челси".

Встреча, проходившая на арене "Мюнхен", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

Команды начали игру осторожно, однако уже первая взрывная атака стала голевой. На 20-й минуте Майкл Олисе исполнил прострел с левого фланга, а Трево Чалоба коленом переправил мяч в свои ворота. Еще через 7 минут Гарри Кейн заработал пенальти, который реализовал сам. Казалось, лондонцам ничего уже не светит в этом поединке, однако Коул Палмер благодаря индивидуальным действиям отквитал один мяч еще до перерыв.

В начале второго тайма Кейн оформил дубль. Больше голов зрители не увидели.

Полный видеообзор матча "Бавария" — "Челси":

Напомним, "Челси" является победителем Клубного чемпионата мира-2025. Таким образом, лондонский суперклуб стал первой командой, которая выиграла все возможные трофеи на клубном уровне. В прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал французский "Пари Сен-Жермен". К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА.