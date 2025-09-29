В футболе готовят революцию: за историческое изменение правил выступает легендарный арбитр

Вратарям понравится это нововведение

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет изменить правила игры. Реформа коснется 11-метровых ударов — пенальти.

Что нужно знать

В футболе хотят изменить правило удара с пенальти

За реформу выступает легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина

Нововведение может вступить в силу с сезона 2026/27.

Об этом сообщает bild. Немецкое издание отмечает, что за изменениями стоит знаменитый футбольный рефери Пьерлуиджи Коллина, который сейчас возглавляет судейский комитет ФИФА.

По информации источника, футбольные власти хотят запретить футболистам добивать мяч в ворота после исполнения пенальти. В случае неудачного удара с точки, рефери будет назначать удар от ворот. Таким образом, исполнитель 11-метрового удара будет иметь только одну попытку на его реализацию. Новое правило существенно облегчит работу судьям, ведь им не придется смотреть за другими игроками, которые пытаются врываться в штрафную после удара с точки. Соответственно больше не будет и желтых карточек за преждевременный вход футболистов в штрафную.

Ранее Коллина публично поддержал данное нововведение. К слову, итальянец сравнивал ожидание игроков у штрафной во время пенальти с конными скачками.

Это было бы настоящим спасением для вратарей, которым и так сложно отражать пенальти. Пьерлуиджи Коллина

Для внедрения изменения ФИФА должна представить предложение, чего пока не было. Если решение будет принято на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), начнется тестирование нововведения. Новые правила могут вступить в силу с сезона 2026/27.

