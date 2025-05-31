ПСЖ с рекордом выиграл свою первую Лигу чемпионов (видео)

Парижане разбили миланцев в битве за трофей

В субботу, 31 мая, в Мюнхене (Германия) состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В решающей игре сыграли французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер".

Встреча, проходившая на "Арене Мюнхен", завершилась со счетом 5:0 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм полностью прошел под диктовку ПСЖ. Французский суперклуб доминировал практически во всех компонентах игры, а вот "Интер" лишь изредка создавал моменты у ворот парижан. Счет в матче открыл Ашраф Хакими, которого на ударную позицию вывел 19-летний Дезире Дуэ. К 20-й минуте Дуэ дальним ударом с рикошетом удвоил преимущество "Пари Сен-Жермен".

Во втором тайме доминирование ПСЖ стало еще заметнее. Активность парижан вылилась в три гола. Сначала Дуэ оформил дубль, после чего Хвича Кварацхелия также огорчил Соммера. Точку в игре поставил 19-летний Сенни Маюлю. ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов, причем сделал это с рекордной разницей мячей (5).

ПСЖ – "Интер" – 5:0

Голы: Хакими (12), Дуэ (20, 63), Кварацхелия (73), Маюлю (87)

Предупреждения: Дуэ (65) – Залевски (56), Тюрам (69), Ачерби (71)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш (Эрнандес, 78) – Руис (Маюлю, 84), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 84) – Дуэ (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш, 84)

"Интер": Cоммер – Павар (Биссек, 54; Дармиан, 62), Ачерби, Бастони – Думфрис, Мхитарян (Карлос Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслани, 70), Барелла, Димарко (Залевски, 54) – Лаутаро, Тюрам

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Интер" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, ПСЖ в финале Суперкубка УЕФА сыграет против "Тоттенхэма". Эта игра состоится 13 августа 2025 года в Удине (Италия).

"Интер" до этого шесть раз играл в финале Лиги чемпионов и трижды брал трофей. Для ПСЖ это был второй финал ЛЧ в истории.

Напомним, накануне в Европе прогремели финалы во второстепенных еврокубках. Победу в финале Лиги Европы одержал "Тоттенхэм", который в решающей игре одолел "Манчестер юнайтед" (1:0) а триумф в Лиге конференций — "Челси", обыгравший испанский "Бетис" (4:1).