Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 1-го тура (обновляется)

Стартует главный клубный турнир Европы по футболу

Во вторник, 16 сентября, стартует основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. К сожалению, украинские клубы не сыграют в этом розыгрыше самого престижного еврокубка.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей стартового тура ЛЧ. Игры впервые пройдут не только во вторник и среду, но и в четверг.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1-го тура Лиги чемпионов (обновляется)

Вторник, 16 сентября

19:45 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Арсенал" (Англия)

19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Марсель" (Франция)

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Ювентус" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Среда, 17 сентября

19:45 "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр)

19:45 "Славия" Прага (Чехия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия)

22:00 "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Аталанта" (Италия)

Четверг, 18 сентября

19:45 "Брюгге" (Бельгия) – "Монако" (Франция)

19:45 "Копенгаген" (Дания) – "Байер" (Германия)

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания)

22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Кайрат" (Казахстан)

Напомним, накануне в Лиге чемпионов состоялась жеребьевка основного этапа. Каждая команда сыграет с 8 другими в рамках единой лиги. Первые 8 клубов выйдут в 1/8 финала ЛЧ, следующие 16 команд сыграют в раунде плей-офф, остальные вылетят из еврокубков. Действующим победителем ЛЧ является французский ПСЖ.