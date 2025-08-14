ПСЖ Забарного выцарапал победу у "Тоттенхэма" в Суперкубке УЕФА (видео)

Лондонский "Тоттенхэм" впервые выиграл Суперкубок УЕФА

В среду, 13 августа, в Удине (Италия) состоялся поединок за Суперкубок УЕФА-2025. Традиционно в игре за евротрофей сыграли действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона ПСЖ и "Тоттенхэм" соответственно.

Встреча, проходившая на стадионе "Фриули", завершилась со счетом 2:2 в основное время, а в серии пенальти парижане дожали лондонцев (4:3 по пенальти). Об этом сообщает "Телеграф".

Команды не порадовали болельщиков в Удине быстрым футбол в первом тайме. В этой тягомотине преуспел лондонский клуб, который открыл счет в игре на 39-й минуте — блестяще на добивании сыграл центрбек Мики ван де Вен.

В начале второго тайма Шпоры взвинтили темп и закономерно забили второй гол. На 48-й минуте центральный защитник Кристиан Ромеро пробил головой после навеса, а новичок парижан Люка Шевайле неудачно сыграл на линии. Французы после второй "пощечины" проснулись и даже забили, но сначала взятие ворот было отменено из-за офсайда. Под занавес встречи ПСЖ таки размочил счет — Ли Кан Ин забил ударом со средней дистанции, а в компенсированное время парижанам удался камбэк — отличился Гонсалу Рамуш.

В серии пенальти за ПСЖ не забил Витинья, а в составе "Тоттенхэма" — ван де Вен и Тель.

ПСЖ – "Тоттенхэм" — 2:2 (4:3 – пен.)

Голы: Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Предупреждения: Баркола, 55, Пачо, 58, Дембеле, 90 – Ришарлисон, 53, Дансо, 62

ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Дуэ (Рамуш, 78), Витинья, Заир-Эмери (Кан Ин, 68) – Кварацхелия (Руис, 60), Дембеле, Баркола (Мбае, 67).

"Тоттенхэм": Викарио – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палинья (Грей, 72) – Ришарлисон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).

Статистика матча ПСЖ - "Тоттенхэм"

Напомним, ПСЖ перед матчем за Суперкубок УЕФА подписал украинского центрбека Илью Забарного. Украинец перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе парижан. Игрок сборной Украины прилетел с командой в Удине, однако в заявку на поединок не попал.

В прошлой кампании "Тоттенхэм" завоевал свой первый евротрофей за 41 год, победив в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Шпоры провалились в Английской премьер-лиге, заняв 17-ю позицию.

Парижский клуб впервые выиграл Суперкубок УЕФА. ПСЖ по итогам сезона 2024/25 также выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов, однако не сумел выиграть Клубный чемпионат мира в США, где в финале проиграл "Челси".