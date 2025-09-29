"Экстраординарный случай": в украинском футболе вспыхнул новый скандал (видео)

Футбольные органы ведут расследование

В понедельник, 29 сентября, журналист и комментатор Владимир Зверов сообщил об экстраординарном случае в украинском футболе. Рефери в Первой лиге отказался "помочь команде" и по протоколу сообщил о попытке влияния на результат в соответствующие органы.

Соответствующее заявление Зверов разместил на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital. По словам журналиста, Украинская ассоциация футбола (УАФ) проверяет данный случай, а потому он не может разгласить название команды.

Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока без названий команд, идет проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые нужно выяснять. Говорят, что произошел случай в Первой лиге. Перед одним из прошлых туров одна команда очень переживала результат. Иначе никак не объяснить, что один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении арбитров на тур, позвонил по телефону арбитру и попросил помочь. Рефери отказался и по протоколу, то есть, как научили, как проинструктурировали, сообщил соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям. Стоит сказать, что это очень интересный случай, случай в стиле жить по-новому. Арбитр не принимает предложение, но находятся предлагающие. Владимир Зверов

Напомним, этом не первый скандал в новом сезоне Первой лиги. В сентябре 2025 года футбольный матч 7-го тура Первой лиги "Чернигов" — "Металлист" не состоялся. Дело в том, что футболисты харьковского клуба уехали со стадиона, не дождавшись окончания воздушной тревоги. "Металлист" по протоколу подождал час, после чего покинул арену. Хозяева обвиняют харьковчан в "отсутствии уважения", ведь это произошло в День города Чернигов.