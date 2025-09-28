Футболист сборной Украины забил гол в Серии А и в прямом эфире послал сообщение любимой (видео)

Нападающий прервал безголевую серию

В воскресенье, 28 сентября, форвард сборной Украины Артем Довбик отметился голом в Серии А сезона 2025/26. Это взятие ворот стало первым для украинца в текущей компании.

Что следует знать

"Рома" принимает "Верону" в Серии А

Артем Довбик открыл счет в игре

Украинец забил свой первый гол в текущем сезоне

Артем открыл счет в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии против "Вероны". Об этом сообщает "Телеграф".

На 7-й минуте поединка затяжная атака хозяев завершилась навесом в штрафную в исполнении Зеки Челика. На подачу откликнулся украинский нападающий, который сыграл лучше всех в воздухе и головой переправил мяч в ворота. К слову, Артем отпраздновал гол, сложив пальцы в форме сердечка. Видимо, он таким образом передал сообщение любимой жене Юлии. Это взятие ворот стало первым для Довбика в текущем сезоне.

В кампании 2025/26 28-летний Артем сыграл 5 матчей на клубном уровне. При этом украинец впервые вышел в стартовом составе Волков на игру Серии А.

Отметим, Довбик женился на своей однокласснице Юлии в 2020 году. В августе 2022 года Артем впервые стал отцом: у пары появилась дочь Кира.

Артем Довбик с семьей

Напомним, Довбик сыграл в обеих стартовых играх сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Сначала футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой первая игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора. Из-за провала в Лиге наций Сине-желтые потеряли дополнительную возможность выхода на ЧМ-2026.