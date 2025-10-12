Украина - Азербайджан: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины сыграет очередной поединок в отборе на Мундиаль

В понедельник, 13 октября, национальная команда Украины по футболу сыграет свой 4-й поединок в квалификации на чемпионат мира по-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет "домашний" поединок против Азербайджана

Сине-желтые ведут борьбу за второе место в группе, Азербайджан — аутсайдер квартета

Матч можно посмотреть в Украине на Megogo, доступна и бесплатная трансляция, правда, не на всех платформах

В Украине официальная прямая-трансляция матча против Азербайджана доступна для просмотра эксклюзивно на MEGOGO. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть игру можно на ОТТ-сервисе по подпискам: "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 161 грн за месяц. Кроме того, бесплатно поединок покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Добавим, что матч Украина — Азербайджан состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.