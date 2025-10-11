В конфликте Шовковского и Ярмоленко произошел новый поворот (видео)

Футболист якобы пожаловался на тренера президенту "Динамо"

Вингер "Динамо" Киев и сборной Украины Андрей Ярмоленко не доволен публичным выпадом со стороны главного тренера Бело-синих Александра Шовковского. Накануне наставник столичного клуба заявил, что игрок покинул расположение команды и это странно, хотя хавбек уведомил и тренера, и менеджмент клуба.

Об этом сообщил журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале. По его словам, Ярмоленко побеседовал с президентом клуба Игорем Суркисом на эту тему.

Ярмоленко вернулся в лагерь "Динамо" и тренируется под руководством Шовковского. Уже два дня, как "Динамо" вернулось после этих выходных. Потому вот такой, скажем, свежий инсайд. Ярмоленко очень удивлен позицией Шовковского, который вышел на публику и заявил об отпросившемся Ярмоленко. И это выглядит странно, как сказал Шовковский. Вот слово "странно" удивило самого Ярмоленко, потому что он согласовал с Суркисом, он согласовал с самим Шовковским. Я не знаю, озвучивал ли он причину или нет, но сказал семейные обстоятельства. Может, вправе человек не озвучивать, что именно в семье там случилось. И когда Шовковский говорит: "Окей", отпускает, а потом в прессе говорит: "странно". Поэтому я знаю, что и Суркис после этого еще раз говорил якобы с Ярмоленко по поводу этой ситуации. Ярмоленко выразил такое недовольство, что это Шовковский в прессе добавил еще больше напряжения в их отношения. Игорь Бурбас

О конфликте Ярмоленко с Шовковским впервые сообщил именно Бурбас. По его словам, после неудачи в еврокубках тренер выгнал футболиста с тренировки. Позднее Игорь предположил, что Андрей перестал попадать в основной состав именно из-за разногласий с менеджером.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне успели стартовать в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".