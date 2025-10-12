Україна — Азербайджан: де і коли дивитись матч відбору на ЧС-2026

Збірна України зіграє черговий поєдинок у відборі на Мундіаль

У понеділок, 13 жовтня, національна команда України з футболу зіграє свій 4-й поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Азербайджан.

Що потрібно знати

Збірна України проведе "домашній" поєдинок проти Азербайджану

Синьо-жовті борються за друге місце в групі, Азербайджан — аутсайдер квартету

Матч можна подивитися в Україні на Megogo, доступна і безкоштовна трансляція, щоправда, не на всіх платформах

В Україні офіційна пряма трансляція матчу проти Азербайджану доступна для перегляду ексклюзивно на MEGOGO. Про це повідомляє "Телеграф".

Подивитися гру можна на ОТТ-сервісі за підписками: "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 161 грн за місяць. Крім того, безкоштовно поєдинок покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Додамо, що матч Україна – Азербайджан відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.