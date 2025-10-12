Украина - Азербайджан: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые продолжают борьбу за попадание на Мундиаль

В понедельник, 13 октября, национальная команда Украины сыграет против Азербайджана в квалификации на чемпионат мира по футболу-2026. На данный момент Сине-желтые занимают 2-е место в группе.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет "домашний" матч против Азербайджана

Сине-желтые ведут борьбу за второе место в группе, Азербайджан — аутсайдер квартета

Игру рассудит бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция матча Украина — Азербайджан

Где смотреть матч Украина — Азербайджан

Бесплатно в Украине поединок нашей команды против Азербайджана покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 161 грн за месяц.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Азербайджан

По мнению букмекеров, украинцы являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на потерю очков в Баку. Специалисты оценили вероятность успех Сине-желтых в 78% против 7% — за Азербайджан. Самым вероятным исходом встречи называется победа Украины со счетом 2:0 (коэффициент 6,40).

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

Турнирное положение команд в группе D отбора на ЧМ-2026

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.