Ребров в сборной Украины повторил фиаско Шовковского (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Тренер не стал сразу же менять футболиста, из-за чего соперник получил голевой момент
Футбольный комментатор Виктор Вацко раскритиковал тренерский штаб сборной Украины за несвоевременную замену травмированного Георгия Судакова в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Накануне подобная ошибка стоила "Динамо" пропущенного гола в Лиге конференций.
Что нужно знать
- Сборная Украины обыграла в гостях Исландию (3:5)
- Украинцы после травмы Судакова несколько минут играли в меньшинстве, тренерский штаб не стал сразу менять игрока
- Исландцы едва не забили гол, играя в большинстве
- Подобная ситуация произошла в матче "Динамо" — "Кристал Пэлас" (0:2) в Лиге конференций, но тогда англичане забили гол
Соответствующий комментарий Вацко разместил на своем YouTube-канале Вацко Live. По словам комментатора, произошло "фиаско".
После пропущенного гола было еще одно фиаско. Слава Богу, на этот раз не тотальное. У нас с заменами из-за травм футболистов "пороблено". Я не могу этого объяснить. Сначала "Динамо" Киев чудит. Теперь травма Судакова.
Он ушел с поля, но замена не была готова. Украина играла две минуты в меньшинстве в ключевом матче, потому что не разобрались с заменой, что-то не согласовали между собой.
Исландия создала голевой момент, и нам просто невероятно повезло, что мяч не дошел до девятого номера исландцев. Из зоны, за которую обязан был отвечать Судаков.
Отметим, Судаков в первом тайме травмировал руку. Позднее футболист заявил в сторис Instagram, что покидает расположение сборной Украины и не сыграет с Азербайджаном (13 октября).
Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.
В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.