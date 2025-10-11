Ребров в сборной Украины повторил фиаско Шовковского (видео)

После пропущенного гола было еще одно фиаско. Слава Богу, на этот раз не тотальное. У нас с заменами из-за травм футболистов "пороблено". Я не могу этого объяснить. Сначала "Динамо" Киев чудит. Теперь травма Судакова.

Он ушел с поля, но замена не была готова. Украина играла две минуты в меньшинстве в ключевом матче, потому что не разобрались с заменой, что-то не согласовали между собой.

Исландия создала голевой момент, и нам просто невероятно повезло, что мяч не дошел до девятого номера исландцев. Из зоны, за которую обязан был отвечать Судаков.