В селе под Винницей "предсказали" рождение звездного футболиста. Детали курьеза
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В украинском селе заявили, что их улица названа на честь известного футболиста, а не советского маршала
Декоммунизация в Украине идет полным ходом. Однако в одном украинском селе пошли на хитрость, чтобы не переименовывать улицу, названную на честь маршала Советского Союза.
Что нужно знать
- В селе Почапинцы отказались переименовывать улицу Малиновского
- Там сообщили, что улица названа на честь футболиста Руслана Малиновского, а не маршала СССР Родиона Малиновского
- Малиновский забил два гола в ворота Исландии
Об этом сообщает telegram-паблик "Деколонізація.Україна". Там сообщили о курьезном случае в селе Почапинцы (Винницкая область). Там отказались переименовывать улицу Малиновского, ведь она якобы названа на честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского, а не маршала СССР Родиона Малиновского.
Это попадет в коллекцию главных перлов!
Жмеринская община Винницкой области дала ответ, что улица Малиновского названа не на честь советского маршала, а на честь футболиста Руслана Малиновского.
И это официальный ответ на наше обращение.
Справка:
- Родион Малиновский — советский военачальник и государственный деятель украинского происхождения. Полководец Второй мировой войны, Министр обороны СССР (1957-1967), маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1958) и член ЦК КПСС (1956-1967).
- Руслан Малиновский — украинский футболист, атакующий полузащитник ФК "Дженоа" (Италия) и сборной Украины.
Напомним, Малиновский стал героем матча отбора ЧМ-2026 против Исландии (3:5). Украинский хавбек после долгого перерыва вернулся в национальную команду и оформил дубль.