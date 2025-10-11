В украинском селе заявили, что их улица названа на честь известного футболиста, а не советского маршала

Декоммунизация в Украине идет полным ходом. Однако в одном украинском селе пошли на хитрость, чтобы не переименовывать улицу, названную на честь маршала Советского Союза.

Что нужно знать

В селе Почапинцы отказались переименовывать улицу Малиновского

Там сообщили, что улица названа на честь футболиста Руслана Малиновского, а не маршала СССР Родиона Малиновского

Малиновский забил два гола в ворота Исландии

Об этом сообщает telegram-паблик "Деколонізація.Україна". Там сообщили о курьезном случае в селе Почапинцы (Винницкая область). Там отказались переименовывать улицу Малиновского, ведь она якобы названа на честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского, а не маршала СССР Родиона Малиновского.

Это попадет в коллекцию главных перлов! Жмеринская община Винницкой области дала ответ, что улица Малиновского названа не на честь советского маршала, а на честь футболиста Руслана Малиновского. И это официальный ответ на наше обращение. "Деколонізація.Україна"

Почапинцы на карте Украины

Справка:

Родион Малиновский — советский военачальник и государственный деятель украинского происхождения. Полководец Второй мировой войны, Министр обороны СССР (1957-1967), маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1958) и член ЦК КПСС (1956-1967).

Руслан Малиновский — украинский футболист, атакующий полузащитник ФК "Дженоа" (Италия) и сборной Украины.

Напомним, Малиновский стал героем матча отбора ЧМ-2026 против Исландии (3:5). Украинский хавбек после долгого перерыва вернулся в национальную команду и оформил дубль.