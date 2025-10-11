Укр

"Преступная халатность и кумовство": в сборной Украины прогремели сразу несколько скандалов (видео)

Сын Андрея Шевченко Кристиан сыграл на Юношеском чемпионате мира по футболу. Фото Getty Images, УАФ

Юношеская команда провалилась на чемпионате мира по футболу

Юношеская сборная Украины по футболу U-20 (до 20 лет) не сумела пройти первый раунд плей-офф на чемпионате мира-2025, проиграв Испании. Менеджмент команды допустил нелепую ошибку, из-за чего лидер Сине-желтых Геннадий Сынчук пропустил ключевую игру.

Что нужно знать

  • Юношеская сборная Украины не смогла пройти Испанию (0:1) в плей-офф ЧМ-2025
  • Менеджмент сборной допустил дисквалификацию лидера из-за глупой ошибки
  • В составе сборной нашлось место для вингера "Уотфорда" U-21 Кристиана Шевченко, хотя в сети нет информации о его результативных действиях в Англии

Журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале назвал данную ситуацию "преступной халатностью". Сынчук не сыграл против Испании, получив дополнительную дисквалификацию за нарушение регламента. Правый вингер пропускал игру з Парагваем в 3-м туре группового этапа за перебор желтых карточек, однако вышел на поле, чтобы "размяться". В итоге футболисту продлили дисквалификацию на игру с испанцами. В УАФ идет служебное расследование.

Легче всего там на игрока спихнуть. А так выходит важный матч с сильнейшим соперником, который мог только попасть на стадии 1/8 финала. И мы играем без своего лидера. И выходит страшный непрофессионализм. А точнее, я бы этот термин определил как преступную халатность. Именно это произошло на чемпионате мира. За эту халатность кто-то должен отвечать.

Игорь Бурбас

Кроме того, Бурбас затронул тему присутствия правого вингера Кристиана Шевченко, сына главы УАФ Андрея Шевченко, в составе сборной Украины U-20. По словам блогера, не понятно, почему Шеву-младшего вызвали в сборную Украины U-20, ведь нет данных о его результативных действиях на клубном уровне в текущем сезоне. Журналист допустил, что Кристиан был вызван в сборную по блату.

Я не удивлен, честно говоря, если такой ценой Андрей Шевченко хочет продвигать своего сына и строить ему карьеру, даже его будущее, даже несмотря на интересы сборной. Бог им судья, честно говоря.

Пусть доказывает, что он играет не по блату. Может какая-нибудь будет пресс-конференция и мы спросим хотя бы статистику, играет ли он там, или он забивает, отдает хоть. Покажите нам, может у вас есть какие-то там вайскауты закрытые. Потому что данные в Интернете просто они не публичны. Они за счет чего его вызывают?

Игорь Бурбас

Ранее сообщалось, что в национальную сборную Украины по футболу может прийти новый главный тренер. Это произойдет в случае ухода Реброва с поста. Правда, после победы над Исландией вероятность этого крайне мала.

