"Преступная халатность и кумовство": в сборной Украины прогремели сразу несколько скандалов (видео)

Юношеская команда провалилась на чемпионате мира по футболу

Юношеская сборная Украины по футболу U-20 (до 20 лет) не сумела пройти первый раунд плей-офф на чемпионате мира-2025, проиграв Испании. Менеджмент команды допустил нелепую ошибку, из-за чего лидер Сине-желтых Геннадий Сынчук пропустил ключевую игру.

Что нужно знать

Юношеская сборная Украины не смогла пройти Испанию (0:1) в плей-офф ЧМ-2025

Менеджмент сборной допустил дисквалификацию лидера из-за глупой ошибки

В составе сборной нашлось место для вингера "Уотфорда" U-21 Кристиана Шевченко, хотя в сети нет информации о его результативных действиях в Англии

Журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале назвал данную ситуацию "преступной халатностью". Сынчук не сыграл против Испании, получив дополнительную дисквалификацию за нарушение регламента. Правый вингер пропускал игру з Парагваем в 3-м туре группового этапа за перебор желтых карточек, однако вышел на поле, чтобы "размяться". В итоге футболисту продлили дисквалификацию на игру с испанцами. В УАФ идет служебное расследование.

Легче всего там на игрока спихнуть. А так выходит важный матч с сильнейшим соперником, который мог только попасть на стадии 1/8 финала. И мы играем без своего лидера. И выходит страшный непрофессионализм. А точнее, я бы этот термин определил как преступную халатность. Именно это произошло на чемпионате мира. За эту халатность кто-то должен отвечать. Игорь Бурбас

Кроме того, Бурбас затронул тему присутствия правого вингера Кристиана Шевченко, сына главы УАФ Андрея Шевченко, в составе сборной Украины U-20. По словам блогера, не понятно, почему Шеву-младшего вызвали в сборную Украины U-20, ведь нет данных о его результативных действиях на клубном уровне в текущем сезоне. Журналист допустил, что Кристиан был вызван в сборную по блату.

Я не удивлен, честно говоря, если такой ценой Андрей Шевченко хочет продвигать своего сына и строить ему карьеру, даже его будущее, даже несмотря на интересы сборной. Бог им судья, честно говоря. Пусть доказывает, что он играет не по блату. Может какая-нибудь будет пресс-конференция и мы спросим хотя бы статистику, играет ли он там, или он забивает, отдает хоть. Покажите нам, может у вас есть какие-то там вайскауты закрытые. Потому что данные в Интернете просто они не публичны. Они за счет чего его вызывают? Игорь Бурбас

Ранее сообщалось, что в национальную сборную Украины по футболу может прийти новый главный тренер. Это произойдет в случае ухода Реброва с поста. Правда, после победы над Исландией вероятность этого крайне мала.