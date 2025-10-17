Чемпионат Украины по футболу, 9-й тур: расписание и результаты матчей (видео)
-
-
Клубный украинский футбол возвращается после международной паузы
В пятницу, 17 октября, матчем "Полтава" — "Оболонь" стартует 9-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре киевский клуб сыграл вничью, а полтавчане потерпели сокрушительное поражение.
Что нужно знать
- 9-й тур УПЛ продлится с 17 по 20 октября
- Лидирует в первенстве "Шахтер"
- В центральной игре тура встретятся "Полесье" и "Шахтер"
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 9-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Полесье" и "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9-го тура УПЛ (обновляется)
Пятница, 17 октября
15:30. "Полтава" — "Оболонь"
Суббота, 18 октября
13:00. "Рух" — "Кривбасс"
15:30. "Заря" — "Динамо"
18:00. "Полесье" — "Шахтер"
Воскресенье, 19 октября
13:00. ЛНЗ — "Колос"
15:30. "Верес" — "Александрия"
18:00. "Карпаты" — "Эпицентр"
Понедельник, 20 октября
18:00. "Кудровка" — "Металлист 1925"
Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" выступает в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также играет в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.