Чемпионат Украины по футболу, 9-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Клубный украинский футбол возвращается после международной паузы

В пятницу, 17 октября, матчем "Полтава" — "Оболонь" стартует 9-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре киевский клуб сыграл вничью, а полтавчане потерпели сокрушительное поражение.

Что нужно знать

9-й тур УПЛ продлится с 17 по 20 октября

Лидирует в первенстве "Шахтер"

В центральной игре тура встретятся "Полесье" и "Шахтер"

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 9-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Полесье" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 17 октября

15:30. "Полтава" — "Оболонь"

Суббота, 18 октября

13:00. "Рух" — "Кривбасс"

15:30. "Заря" — "Динамо"

18:00. "Полесье" — "Шахтер"

Воскресенье, 19 октября

13:00. ЛНЗ — "Колос"

15:30. "Верес" — "Александрия"

18:00. "Карпаты" — "Эпицентр"

Понедельник, 20 октября

18:00. "Кудровка" — "Металлист 1925"

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" выступает в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также играет в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.