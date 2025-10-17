Чемпіонат України з футболу, 9-й тур: розклад та результати матчів (відео)
Клубний український футбол повертається після міжнародної паузи
У п’ятницю, 17 жовтня, матчем "Полтава" — "Оболонь" стартує 9-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. У минулому турі київський клуб зіграв унічию, а полтавці зазнали нищівної поразки.
Що потрібно знати
- 9-й тур УПЛ триватиме з 17 по 20 жовтня
- Лідирує у першості "Шахтар"
- У центральній грі туру зустрінуться "Полісся" та "Шахтар"
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 9-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Полісся" та "Шахтар".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру УПЛ (оновлюється)
П’ятниця, 17 жовтня
15:30. "Полтава" — "Оболонь"
Субота, 18 жовтня
13:00. "Рух" — "Кривбас"
15:30. "Зоря" — "Динамо"
18:00. "Полісся" — "Шахтар"
Неділя, 19 жовтня
13:00. ЛНЗ — "Колос"
15:30. "Верес" — "Олександрія"
18:00. "Карпати" — "Епіцентр"
Понеділок, 20 жовтня
18:00. "Кудрівка" — "Металіст 1925"
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" виступає в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також грає у ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-офф ЛК.