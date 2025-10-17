Рус

Чемпіонат України з футболу, 9-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Михайло Корнілов
Новина оновлена 17 жовтня 2025, 11:03
Арда Туран. Фото ФК Шахтар

Клубний український футбол повертається після міжнародної паузи

У п’ятницю, 17 жовтня, матчем "Полтава" — "Оболонь" стартує 9-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. У минулому турі київський клуб зіграв унічию, а полтавці зазнали нищівної поразки.

Що потрібно знати

  • 9-й тур УПЛ триватиме з 17 по 20 жовтня
  • Лідирує у першості "Шахтар"
  • У центральній грі туру зустрінуться "Полісся" та "Шахтар"

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 9-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Полісся" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 17 жовтня

15:30. "Полтава" — "Оболонь"

Субота, 18 жовтня

13:00. "Рух" — "Кривбас"

15:30. "Зоря" — "Динамо"

18:00. "Полісся" — "Шахтар"

Неділя, 19 жовтня

13:00. ЛНЗ — "Колос"

15:30. "Верес" — "Олександрія"

18:00. "Карпати" — "Епіцентр"

Понеділок, 20 жовтня

18:00. "Кудрівка" — "Металіст 1925"

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" виступає в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також грає у ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-офф ЛК.

