Чемпионат Украины по футболу, 8-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты

В пятницу, 3 октября, матчем "Колос" — "Рух" стартует 8-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре "Колос" впервые проиграл, а "Рух" был разгромлен "Шахтером".

Что нужно знать

8-й тур УПЛ продлится с 3 по 5 октября

Лидирует в первенстве "Шахтер"

В центральной игре тура встретятся "Металлист-1925" и "Динамо"

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 8-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Динамо" и "Металлист 1925".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 3 октября

15:30. "Колос" — "Рух"

18:00. "Эпицентр" — "Заря"

Суббота, 4 октября

13:00. "Александрия" — "Карпаты"

15:30. "Оболонь" — "Верес"

18:00. "Полесье" — "Полтава"

Воскресенье, 5 октября

13:00. "Кривбасс" — "Кудровка"

15:30. "Динамо" — "Металлист 1925"

18:00. "Шахтер" — ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" выступает в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также играет в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.