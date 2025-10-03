Чемпионат Украины по футболу, 8-й тур: расписание и результаты матчей (видео)
Чемпионат Украины по футболу набирает обороты
В пятницу, 3 октября, матчем "Колос" — "Рух" стартует 8-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре "Колос" впервые проиграл, а "Рух" был разгромлен "Шахтером".
Что нужно знать
- 8-й тур УПЛ продлится с 3 по 5 октября
- Лидирует в первенстве "Шахтер"
- В центральной игре тура встретятся "Металлист-1925" и "Динамо"
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 8-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Динамо" и "Металлист 1925".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура УПЛ (обновляется)
Пятница, 3 октября
15:30. "Колос" — "Рух"
18:00. "Эпицентр" — "Заря"
Суббота, 4 октября
13:00. "Александрия" — "Карпаты"
15:30. "Оболонь" — "Верес"
18:00. "Полесье" — "Полтава"
Воскресенье, 5 октября
13:00. "Кривбасс" — "Кудровка"
15:30. "Динамо" — "Металлист 1925"
18:00. "Шахтер" — ЛНЗ
Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" выступает в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также играет в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.