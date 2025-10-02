"Динамо" неудачно стартовало в Лиге конференций: Шовковский допустил тренерский ляп (видео)

Бело-синие неудачно стартовали в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 2 октября, "Динамо" сыграло домашний поединок 1-го тура основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26 против английского "Кристал Пэлас". Игра проходила в польском Люблине.

Что нужно знать

"Динамо" принимало "Кристал Пэлас" в Польше

Английский клуб забил по голу в каждом из таймов

"Кристал Пэлас" с 76-й минуты играл в меньшинстве

Встреча, проходившая на стадионе "Люблин", завершилась со счетом 0:2 в пользу англичан. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевский клуб неплохо смотрелся в обороне до первого гола, однако в атаке Бело-синие ничего не смогли показать. На 31-й минуте Даниэль Муньос переиграл на "втором этаже" Тымчика и вколотил мяч в ворота хозяев. Все бы ничего, но на позиции Тымчика должен был играть Тарас Михавко, однако за 5 минут до гола он получил болезненный удар по голове. Тренерский штаб "Динамо" не правильно оценил ситуацию и позволил футболисту продолжить игру, однако игрок осознал, что не может сделать этого и попросил замену. В итоге Бело-синие в момент взятия ворот играли вдесятером без одного из защитников, хотя запросто могли сделать замену сразу же после столкновения.

В начале второго тайма давление гостей привело ко второму голу. На 58-й минуте Эдди Нкетиа удачно замкнул прострел с левого фланга, опередив центрбека "Динамо". С 76-й минуты "динамовцы" играли в большинстве после удаления Сосы.

"Динамо" Киев – "Кристал Пэлас" – 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Предупреждения: Тиаре, 33 – Хьюз, 38, Соса, 74

Красная карточка: Соса, 76 (второе предупреждение)

"Динамо" Киев: Нещерет – Михавко (Волошин, 33), Тиаре, Биловар, Тимчик (Караваев, 81) – Бражко – Дубинчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцик (Пихаленок, 67), Ярмоленко (Огундана, 67) – Герреро.

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Геэ, Лакруа, Ричардс – Соса, Хьюз (Лерма, 52), Вортон, Муньос (Кардинес, 88) – Пино (Сарр, 69), Матета (Нкетиа, 46), Камада (Девенни, 69).

Статистика матча "Динамо" - "Кристал Пэлас"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке.

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".