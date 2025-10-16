Жириновский и Россия: футболист сборной Украины вляпался в скандал

"Шахтер" также отреагировал на ситуацию

Правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в неприятной ситуации из-за лайков в соцсетях. В Интернете распространились скриншоты, на которых футболист "лайкает" пророссийские посты.

Что нужно знать:

Конопля лайкал в Instagram пророссийские посты

Ефим сделал заявление на фоне скандала

"Шахтер" начал внутреннее расследование

Конопля отреагировал на ситуацию. Игрок в сторис Instagram опубликовал свой ответ.

Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание. Ефим Конопля

Отметим, с аккаунта Конопли в Instagram ставили лайки под видео: "Россия – не для слабых и медленных", под видео с нарезкой действий российского футболиста Романа Павлюченко в составе английского "Тоттенхэма", а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями "как убрать подкаблучников". Позднее Конопля убрал эти лайки.

В "Шахтере" сообщили, что начали внутреннее расследование.

Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже приступил к внутреннему расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 12 матчей на клубном уровне и отметился 1 голом и 3 ассистами. Игрок также провел 25 матчей за сборную Украины.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК. В первом туре дончане обыграли "Абердин" (2:3).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".