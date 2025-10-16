Жириновский и Россия: футболист сборной Украины вляпался в скандал
"Шахтер" также отреагировал на ситуацию
Правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в неприятной ситуации из-за лайков в соцсетях. В Интернете распространились скриншоты, на которых футболист "лайкает" пророссийские посты.
Что нужно знать:
- Конопля лайкал в Instagram пророссийские посты
- Ефим сделал заявление на фоне скандала
- "Шахтер" начал внутреннее расследование
Конопля отреагировал на ситуацию. Игрок в сторис Instagram опубликовал свой ответ.
Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь.
Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание.
Отметим, с аккаунта Конопли в Instagram ставили лайки под видео: "Россия – не для слабых и медленных", под видео с нарезкой действий российского футболиста Романа Павлюченко в составе английского "Тоттенхэма", а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями "как убрать подкаблучников". Позднее Конопля убрал эти лайки.
В "Шахтере" сообщили, что начали внутреннее расследование.
Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже приступил к внутреннему расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности.
Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 12 матчей на клубном уровне и отметился 1 голом и 3 ассистами. Игрок также провел 25 матчей за сборную Украины.
Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК. В первом туре дончане обыграли "Абердин" (2:3).
К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".