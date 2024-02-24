Мер Дніпра Борис Філатов запропонував українцям чесно визнати деякі речі

Ще раз про необхідність робити висновки – поки соцмережі сповнені рефлексій на те, яким було 24 лютого 2022 року.

Про те, що рожева слина "телемарафону" не замінить запізнілого фортифікаційного будівництва і не налагодить виробництва боєприпасів.

Що з-за кордону любити Україну можна, але радити, як тут жити – ні.

Що, сидячи вдома, не можна розповідати військовим, як воювати.

Усвідомити, що економічний тил – це енергетики, комунальники, рятувальники чи слюсарі-інструментальники, а не (вибачте) бариста з гарбузовим лате.

Що треба перепрофільовувати ПТУ та цивільні ремонтні потужності. І не підміняти конструктивну критику хейтом.

Що з багатьма речами не можна ані зволікати, ані змирятися.

Давайте будемо чесними перед СОБОЮ і тоді ми обов'язково переможемо.

Джерело: пост Флатова в Telegram.