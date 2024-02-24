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Украинцам необходимо сделать выводы. Со многими вещами нельзя ни медлить, ни смиряться - Борис Филатов

Автор
Борис Филатов Борис Филатов
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Автор
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Украинцам необходимо сделать выводы. Со многими вещами нельзя ни медлить, ни смиряться Новость обновлена 24 февраля 2024, 20:40

Мэр Днепра Борис Филатов предложил украинцам честно признать некоторые вещи

Еще раз о необходимости делать выводы – пока соцсети полны рефлексий на то, каким было 24 февраля 2022 года.

О том, что розовая слюна "телемарафона" не заменит запоздалого фортификационного строительства и не наладит производство боеприпасов.

Что из-за границы любить Украину можно, но советовать, как здесь жить – нет.

Что, сидя дома, нельзя рассказывать военным, как воевать.

Осознать, что экономический тыл – это энергетики, коммунальщики, спасатели или слесари-инструментальщики, а не (простите) бариста с тыквенным лате.

Что нужно перепрофилировать ПТУ и гражданские ремонтные мощности. И не заменять конструктивную критику хейтом.

Что со многими вещами нельзя ни медлить, ни смиряться.

Давайте будем честны перед собой и тогда мы обязательно победим.

Источник: пост Флатова в Telegram.

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