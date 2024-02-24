Украинцам необходимо сделать выводы. Со многими вещами нельзя ни медлить, ни смиряться - Борис Филатов
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Мэр Днепра Борис Филатов предложил украинцам честно признать некоторые вещи
Еще раз о необходимости делать выводы – пока соцсети полны рефлексий на то, каким было 24 февраля 2022 года.
О том, что розовая слюна "телемарафона" не заменит запоздалого фортификационного строительства и не наладит производство боеприпасов.
Что из-за границы любить Украину можно, но советовать, как здесь жить – нет.
Что, сидя дома, нельзя рассказывать военным, как воевать.
Осознать, что экономический тыл – это энергетики, коммунальщики, спасатели или слесари-инструментальщики, а не (простите) бариста с тыквенным лате.
Что нужно перепрофилировать ПТУ и гражданские ремонтные мощности. И не заменять конструктивную критику хейтом.
Что со многими вещами нельзя ни медлить, ни смиряться.
Давайте будем честны перед собой и тогда мы обязательно победим.
Источник: пост Флатова в Telegram.
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