"Я вірю і точно знаю - ми переможемо!": Залужний потужно звернувся до українців у другу річницю війни

Україна вистояла завдяки її людям

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не залишився осторонь у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і також звернувся до українців. Він подякував усім, хто бореться за нашу Україну, або допомагає наближати перемогу в інший спосіб

Про це Залужний написав у Telegram та прикріпив до допису фото із колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Він також додав, що Україні вдалось встояти завдяки мужності та жертовності українців.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу", — йдеться у повідомленні.

Фото, яке прикріпив до посту Залужний

Валерій Залужний висловив подяку всім, хто боронить нашу державу, а також робить все можливе для перемоги.

"Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини.

Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні!" — написав колишній головком.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну звернувся до всіх українців. Разом із союзниками президент вшанував пам’ять загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання.