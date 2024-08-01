Експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував новини про появу F-16 в Україні

Ну що ж, повідомлення від Bloomberg про доставку F-16 в Україну пояснює багато "дивне"

Наприклад – а чому сьогодні рашисти не атакували Україну далекобійними ракетами вслід за хвилями "Шахедів", хоча здавалось би, що це мало б бути логічним.

(Втім, наполегливість, із якою сьогодні мені доводилось чути питання про "так, а чого ракет не було" створювало враження, що наче як хто засмутився, що цієї ночі так і не відбулось застосування "Калібрів" чи Х-101).

Справді, до цього моменту деякі західні ЗМІ встигли насипати мінорних нот по темі, що, мовляв прибуття F-16 в Україну "не дасть перелому на фронті", але ж тут треба пояснити логіку їх розмірковувань.

Західні журналісти та аналітики одразу брали планку, що F-16 мають виконати щось типу "шайтан-арба" (*"диявольського птаха"), сама поява якого в нашому небі мала покрити ганьбою усю тактичну авіацію "ВКС РФ"; але так як об’єктивне співвідношення сил все рівно поки лишатиметься на користь рашистів, то бачте "кіна не буде".

Але то вони досі можуть дозволити малопрофесійні розмірковування в стилі телевізійного шоу.

А от ми, брати і сестри українці, давайте ще раз поговоримо в практичному ключі, чому нам вкрай треба ці самі F-16, попри усі очікування та кількість фактично поставлених літаків.

Тут ми говоримо про платформи, у яких для початку фізичний ресурс значно вищий, чим у радянських МіГ-29 та Су-27.

Простіше кажучи, F-16 нам треба хоча б для того, щоб нашим льотчикам було на чому літати і воювати, бо літаки "Варшавського договору" м'яко кажучи, не вічні.

F-16 хоча би дозволять ефективніше застосовувати те авіаційне озброєння, яке зараз на голови рашистам метається в імпровізованому порядку з радянських літаків, тобто керовані авіабомби JDAM-ER та SDB, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM (проти ворожих радарів).

Я особисто думаю, що від цього ефект буде співставний із тим, як влітку 2023 року ЗСУ отримали від США касетні снаряди DPICM, ну тобто хоча би на 15% мінімум ефективність утилізації окупантів при ударах з повітря вирости має.

Ні, під F-16 в штатному порядку не можна причепити SCALP-EG та Storm Shadow, бо це не передбачено конструкцією літака.

Але певний простір для віри в чудо залишити можна, бо у свій час навіть варіант адаптації наших Су-24М під західні КР звучав просто як нездорова фантасмагорія.

Ну і про війну в повітрі – на відміну від Су-27 та МіГ-29, F-16 хоча би може стріляти ракетами "повітря-повітря" в режимі "вистрілив-забув", що має суттєво спрощувати завдання збивати повітряні цілі ворога при захисті критичної інфраструктури в тилових районах, або ж покращує шанси на виживання при контакті з тактичною авіацією ворога.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.