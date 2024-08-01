Эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал новости о появлении F-16 в Украине

Ну что ж, сообщение от Bloomberg о наконец-то доставке F-16 в Украину объясняет многое "странное"

Например – а почему сегодня рашисты не атаковали Украину дальнобойными ракетами вслед за волнами "Шахедов", хотя казалось бы, что это должно быть логичным.

(Впрочем, настойчивость, с которой сегодня мне приходилось слышать вопрос о "так, а чего ракет не было", создавало впечатление, что как будто кто расстроился, что этой ночью, так и не произошло применение "Калибров" или Х-101).

Действительно, к этому моменту некоторые западные СМИ успели насыпать минорных нот по теме, что мол прибытие F-16 в Украину "не даст перелома на фронте", но здесь нужно объяснить логику их размышлений.

Западные журналистики и аналитики сразу брали планку, что F-16 должны выполнить что-то типа "шайтан-арба" (*"дьявольской птицы"), само появление которого в нашем небе должно было покрыть позором всю тактическую авиацию "ВКС РФ"; но так как объективное соотношение сил все равно пока будет оставаться в пользу рашистов, то видите "кина не будет".

Но они до сих пор могут позволить малопрофессиональные размышления в стиле телевизионного шоу.

А вот мы, братья и сестры украинцы, давайте еще раз поговорим в практическом ключе, почему нам крайне нужны эти же F-16, несмотря на все ожидания и количество фактически поставленных самолетов.

Здесь мы говорим о платформах, у которых для начала физический ресурс значительно выше, чем у советских МиГ-29 и Су-27.

Проще говоря, F-16 нам нужно хотя бы для того, чтобы нашим летчикам было на чем летать и воевать, потому что самолеты Варшавского договора мягко говоря не вечны.

F-16 хотя бы позволят более эффективно применять то авиационное вооружение, которое сейчас на головы рашистам скидывается в импровизированном порядке с советских самолетов, то есть управляемые авиабомбы JDAM-ER и SDB, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM (против вражеских радаров).

Я лично думаю, что от этого эффект будет сопоставим с тем, как летом 2023 года ВСУ получили от США кассетные снаряды DPICM, то есть хотя бы на 15% минимум эффективность утилизации оккупантов при ударах с воздуха вырасти должна.

Нет, под F-16 в штатном порядке нельзя прицепить SCALP-EG и Storm Shadow, потому что это не предусмотрено конструкцией самолета.

Но определенное пространство для веры в чудо оставить можно, потому что одно время даже вариант адаптации наших Су-24М под западные КР звучал просто как нездоровая фантасмагория.

Ну и о войне в воздухе – в отличие от Су-27 и МиГ-29, F-16 хотя бы может стрелять ракетами "воздух-воздух" в режиме "выстрел-забыл", что должно существенно упрощать задачу сбивать воздушные цели врага при защите критической инфраструктуры в тыловых районах, или же улучшает шансы на выживание при контакте с тактической авиацией врага.

Источник: пост Киричевского в Facebook.