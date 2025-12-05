Коли сніг нарешті накриє Харків. Синоптики назвали точну дату (карта)

Вже у цю п'ятницю в Україну з північно-східного боку зайде похолодання

Харків вже найближчим часом зустрічатиме перший сніг. Попри прихід календарної зими, погода в Україні більше схожа на осінню й багато українців зачекалися зимової казки.

За прогнозами синоптиків сайту ventusky.com, сніг очікується в Харкові вже ввечері 9 грудня. Перші сніжинки з'являться близько 20 години, до 23 снігопад посилиться.

Прогноз погоди у Харкові 9 грудня 20:00 - почнеться сніг

До ночі снігопад посилиться - прогноз погоди у Харкові 9 грудня 23:00

Коли в Харкові випаде сніг

Сніг у Харкові 9 грудня підтверджують також прогнози Укргідрометцентра. Українські синоптики уточнюють, що це буде мокрий сніг у супроводі дощу. Вночі буде невеликий мороз: -1 -3 градуси, вдень прогнозується 2-4 градуси з позначкою "плюс". Аналогічна погода на початку наступного тижня очікується на більшій частині територій України.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що похолодання в Україні розпочнеться вже з 5 грудня. Температура поступово знизиться, перш за все, на півночі та сході.

Вночі очікується невеликий мороз у межах -1…-7°С, вдень температура коливатиметься близько 0°С; у південній частині та Закарпатті нічні показники становитимуть -2…+3°С, удень +2…+7°С, — уточнив він

