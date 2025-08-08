Чи визнає Нацбанк через рішення Високого суду Лондона небездоганною репутацію Олега Гороховського, запитує журналістка

Дуже цікавить чітка реакція на рішення Високого суду Англії та Уельсу по Приватбанку з боку Нацбанку, monobank/Універсалбанк і МВФ. Великий переполох спровокували численні згадування в документі відомого банкіра Олега Гороховського, й дуже не хочеться, щоб постраждалі ті, хто звик до "котиків", ну і звісно — вся Україна, оскільки нам дуже потрібні грошики Міжнародного валютного фонду та гарні висновки його аудиту, щоб і далі "довбати скелю" й не програти війну. Й якось тупо наражатися на проблеми через одного пана й його грішки.

ЗМІ продовжують вивчати 490 сторінок рішення британського суду по Привату, й з’ясували, що там йдеться про участь співзасновника ТОВ "Фінтех Бенд" Олега Гороховського "у бізнес-питаннях Коломойського та Боголюбова до червня 2019 р.". Це саме той Гороховський, який постійно презентує послуги, збори й інші заходи monobank, й давно став обличчям цього бренду.

Київ. 30 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА — Співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" (monobank) Олег Гороховський, який був першим заступником голови правління ПриватБанку до його націоналізації, продовжував брати участь у спільних ділових справах ексвласників банку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова до червня 2019 року, стверджує суддя Вільям Трауер із посиланням на "достовірні докази зі спілкування між Гороховським та Коломойським". І так далі — у повному тексті багато фактів.

Не дуже гарний сигнал для monobank, Нацбанку та всіх нас. Та розрулювати все доведеться НБУ — це його прямий обов’язок, як регулятора та одного з органів державного фінансового моніторингу. Виставляти за двері всіх, хто паплюжить банківську систему.

Нацбанк, тобто його керівництво, любить дорікати й користувачів за неякісний фінансовий моніторинг, нехтування ним. А ще казати по фінансову безграмотність населення з цього питання: всі тупі, окрім нацбанківців, й це шикарний привід попиляти грошей на програмах із подолання безграмотності. Та от цікаво, як саме він — НБУ — виконає власні обов’язки щодо цього.

Головне питання на поточний момент: чи визнає Нацбанк через рішення суду небездоганною репутацію пана Гороховського, дотичного до monobank? Та відсторонить його від "котиків".

Похідні питання: скільки розумники з НБУ тягнутимуть з відповідним рішенням? Так же довго, як з історією Порошенко/Міжнародний інвестбанк чи ще довше? При тому, що в НБУ знають, що на Банковій ще лютують з цієї теми, яку дехто вважає особистою зрадою.

Важливе для користувачів питання: чи постраждають від всієї цієї історії monobank/Універсалбанк власники рахунків? Постанову Нацбанку №149 ("Про затвердження Положення про ліцензування банків") ніхто не скасовував, і регулятор може не тільки негідних людей усувати, а й ліцензії забирати — чого точно не бажаю "котикам". Користувачі не мають страждати, лише людина, від якої всі проблеми.

Напевно, це відчув і Сергій Тігіпко, якому належить 100% акцій Універсалбанку. Розповідають, що він дуже збентежений рішенням британського суду та численними згадуваннями в ньому Олега Гороховського. Через що, кажуть, Тігіпко планував велику розмову з Гороховським чи може вже провів її сьогодні. Звісно це плітки, та сама на таку розмову сподіваюсь. Тігіпко зацікавлений в стабільному бізнесі й не захоче ризикувати.

Та це лише пів питання. Другий важливий момент — Україна і безпосередньо Нацбанк — в передостанньому Меморандумі взяли на себе зобов’язання взагалі вирішити проблему з фінтех-банками, в яких МВФ бачить ризики. Точніше: кажуть про зростання ризику впливу третіх сторін на такі банки.

Як мені пояснювали фахівці, цю вимогу МВФ до України буквально малювали з відносин Гороховський/monobank. Так, Олег Гороховський є співзасновником ТОВ "Фінтех Бенд", який будував "котика", та він не є акціонером Універсалбанку, не входить в його наглядову раду чи правління пори те, що mono працює на банківській ліцензії Універсала. Користувачі дуже рідко знають ім’я голови Універсалбанку (Ірини Старомінської), й найчастіше асоціюють проект саме з Гороховським, який став доволі потужною медійною особою "кошака".

МВФ вбачає в усьому цьому ризик і вимагає від Нацбанку вжити заходів. Про це йдеться в розділі "Нагляд за гібридними бізнес-моделями банків" на 36-й сторінці документа, де НБУ взяв на себе чітке зобов’язання:

"Для пом'якшення зростаючого ризику критично важливих третіх сторін банків, небанківських фінансових установ та постачальників платіжних послуг ми (I) підготуємо концепцію оверсайту ризику критично важливих третіх сторін та операційної стійкості цифрових технологій до кінця березня 2025 року; та (II) розробимо та подамо до Верховної Ради законопроєкт. Законопроєкт буде підготовлений у консультаціях з МФО та включатиме заходи з виявлення, стримування та пом'якшення ризиків критично важливих третіх сторін, як в умовах роботи установи, так і в умовах припинення діяльності. На суб'єктів господарювання, визначених як критичні треті сторони, поширюватимуться вимоги НБУ щодо ділової репутації та професійної придатності".

Дуже доречно згадали про "ділову репутацію". Та термін підготовки законопроєкту згодом перенесли до вересня 2025 року. Тобто от-от має бути, якщо в НБУ повністю не заб’ють на роботу влітку.

Принаймні, дуже хотілося б, щоб так було. Щоб люди з сумнівною репутацією не були дотичними до банківського бізнесу, й не наражали на небезпеку користувачів і всю Україну, коли вона вкрай потребує міжнародної фінансової підтримки.

Джерело: допис Олени Лисенко у Facebook