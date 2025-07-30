ПриватБанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова в Англії: що відомо

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесній підставі"

ПриватБанк переміг у багатомільярдному судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона. Це рішення є абсолютною перемогою для банку, що був націоналізований державою ще у грудні 2016 року.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі ПриватБанку. Там зазначили, що судове рішення було винесене у середу, 30 липня.

"Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 млрд дол. США коштів Банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів [тобто Коломойського та Боголюбова]". Рішення проти них навряд може бути більш викривальним, оскільки в ньому викладено схему того, що раніше було описано як "шахрайство візантійської складності", — йдеться у повідомленні.

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесній підставі". Суддя зазначив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе "вищим за закон", а Боголюбов використав фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще належить визначити, але через те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд дол. навіть без урахування відсотків за більш ніж десятирічний період. Повну суму буде визначено на наступному слуханні. Ймовірно, загалом сума перевищить 2 млрд доларів.

На судовому слуханні 2023 року в Лондоні ні Коломойський, ні Боголюбов не давали свідчень. При цьому Коломойський провів частину цього періоду під тимчасовим арештом в Україні. Суддя встановив, що їх відмова від надання свідчень була обумовлена тим, що "вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони піддали б собі питання про їх роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього".

Ігор Коломойський. Фото: Ян Доброносов

Суддя ухвалив, що Коломойський ухвалив цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження", і зазначив "практику, прийняту Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження".

Геннадій Боголюбов

Довідково: ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% опосередковано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2025 року ПриватБанк програв Коломойському в Ізраїлі.