Місяць після санкцій: НБУ зволікає з позбавленням Порошенка права впливу на його банк

Експрезидента мали усунути від управління банком

Національний банк дотепер не відзвітував про відсторонення експрезидента України Петра Порошенка, щодо якого були запровджені санкції, від впливу на його Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Щодо цього можна пересвідчитися на офіційному сайті регулятора у відповідному розділі та звіті "Застосування заходів впливу до власників істотної участі в банках у вигляді тимчасової заборони використання права голосу".

Станом на обід четверга, 13 березня 2025 року, останнім записом в цьому реєстрі лишилися дані про заходи щодо Банку "Авангард" ще в січні 2024 року.

Як відомо, НБУ не порушує правил звітування, здійснює його своєчасно й публікує на сайті, як це передбачено чинним законодавством, тому відсутність інформації про відсторонення пана Порошенка від МІБ може свідчити лише про одне — про його поточну дотичність до банку попри затвердженні проти нього санкції.

Нагадаємо, що місяць тому (21 робочий день), 12 лютого 2025 року, президент України підписав указ №81/2025 про застосування до Петра Олексійовича Порошенка безстрокових санкцій, якими його позбавили "права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними".

Таким чином, експрезидента мали позбавити права розпоряджатися й банком, в якому він є співвласником і володіє найбільшим портфелем акцій — 64,98% акцій на 1 січня 2025 року, за офіційними даними НБУ.

Іншими співвласниками банку з пакетами 9,9% акцій є син Петра Олексійовича, Олексій Порошенко, його колишній помічник у Верховній Раді Дмитро Жданов і директорка ТОВ "Інтерстарч Україна" (має зв’язки з "Укрпромінвестом" з групи Порошенка) Тетяна Переверзєва.

Звісно, все це відомо Національному банку, який здійснюю нагляд за банківською системою України. Й у відповіді на перші журналістські запити ще в лютому регулятор підтвердив, що пам’ятає про свій обов’язок відсторонити підсанкційного Порошенка П. О. від впливу на Міжнародний інвестиційний банк — позбавити його права голосу за його акціями.

"Застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій – РНБО чи в іноземних юрисдикціях) є ознакою, яка контамінує (заплямовує) ділову репутацію власника. Вона універсальна та запроваджена на всіх ринках — банківському, страховому, ринку фінансових компаній", — процитувало відповідь НБУ 19 лютого видання OBOZ.UA.

Та нагадало, що за ст. 14 Закону "Про банки та банківську діяльність", власники істотної участі (від 10% акцій і більше) в українських банках мусять мати бездоганну ділову репутацію.

"І у разі виявлення під час оцінки ділової репутації власника ознаки небездоганної ділової репутації Національний банк визнає ділову репутацію такої особи небездоганною. Водночас така оцінка проводиться після низки процедурних дій, після чого НБУ сформує власні пропозиції щодо заходу впливу до власника. Потенційні заходи впливу, які можуть бути застосовані як у цьому випадку, так і в цілому під час наглядової діяльності, окреслені у статті 73 закону про банки та деталізовані у постанові 346. Тимчасова заборона права голосу також серед тих заходів впливу, які можуть бути застосовані у разі виявлення невідповідності ділової репутації власника істотної участі в банку", — пояснив тоді регулятор OBOZ.UA.

Та останній звіт Нацбанку свідчить про те, що підсанкційного Петра Порошенка досі не позбавили права голосу у Міжнародному інвестбанку. Указ президента №81/2025 не виконано протягом календарного місяця, чи 21 робочого дня.

Вивчення ж інших звітів НБУ доводить, що це не постійна практика в Національному банку. Як можна побачили з його офіційних даних, позбавлення права голосу власника іншого українського банку під час дії в Україні воєнного стану відбулось дуже оперативно — 10 листопада 2022 року. Йдеться про В’ячеслава Богуслаєва, який володів 100% акцій Мотор-Банку, який згодом був націоналізований.

НБУ відсторонив Богуслаєва від банку, не чекаючи появи санкцій, які указом президента №191/2023 були запроваджені 1 квітня 2023 року. Навіть не дочекавшись остаточного судового вироку по його карній справі. Тоді Нацбанку було достатньо інформації про затримання Богуслаєва В’ячеслава Олександровича. Служба безпеки України повідомила про це на своєму офіційному сайті 23 жовтня 2022 року, й вже 11 листопада затриманого позбавили права використовувати свою істотну участь у Мотор-Банку. Менш як через три тижні, чи 14 робочих днів, після затримання його СБУ.

Чому до не затриманого силовиками Петра Олексійовича інше ставлення, аніж до затриманого В’ячеслава Богуслаєва, незрозуміло.

Тому редакція видання "Телеграф" скерувала відповідні інформаційні запити до Національного банку України та до Державного бюро розслідувань, якому НБУ підслідний згідно зі ст. 216 Кримінального процесуального кодексу та ст. 5 закону "Про Державне бюро розслідувань". Щоб зрозуміти, чи вважає ДБР це зволікання регулятора підозрілим і підставою для відкриття відповідного провадження, особливо якщо це вплине на фінансовий стан банку. "Телеграф" опублікує відповіді державних установ після надання.

Міжнародний інвестиційний банк — невелика фінустанова. Розмір його загальних активів на початок 2025 року становив лише 14,1 млрд, коли, приміром, у ПриватБанку вони сягнули 956,7 млрд грн, а в Ощадбанку — 462,6 млрд грн. За минулий рік МІБ зміг наростити загальні активи на 17,6% (до 14,1 млрд грн), вкладення населення — на 17,8% (до 989,2 млн грн), чистий прибуток — на 16,3% (до 11,9 млрд грн). За часів президентства Петра Порошенка (з червня 2014 року по травень 2019-го) банк був доволі популярний в еліт і пережив активний розвиток. До прикладу: за цей період Міжнародний інвестбанк зміг наростити портфель вкладів фізосіб втричі — одразу до 2,3 млрд грн, що майже вдвічі більше поточного результату.