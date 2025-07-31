Із чим доведеться попрощатися Коломойському після програшу справи "ПриватБанку": які активи має

Коломойський фігурує в санкційному списку РНБО, починаючи з 12 лютого 2025 року

Високий суд Лондона визнав законною націоналізацію "ПриватБанку", яка відбулася у 2016 році. За рішенням Феміди, колишні акціонери — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов — мають відшкодувати банку понад 1,9 мільярда доларів США. Водночас у бізнесменів залишається можливість подати апеляцію.

На тлі цього рішення "Телеграф" проаналізував, якими активами Ігор Коломойський володіє станом на зараз, і що він декларував під час свого перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-15 роках.

Наявні активи: чим володіє Ігор Коломойський сьогодні

Ігор Коломойський володіє Марганецьким і Покровським гірничо-збагачувальними комбінатами, що спеціалізуються на видобутку марганцевої руди. Крім того, він залишається бенефіціаром медіахолдингу "1+1 медіа", до складу якого входять популярні телеканали: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс та Ukraine Today.

Щодо закордонних активів, бізнесмен контролює комерційну нерухомість у Далласі (штат Техас, США) та Луїсвіллі (штат Кентуккі), яка має ринкову вартість близько 70 мільйонів доларів. Окрім цього, він є власником сталеливарного заводу Warren Steel Holdings в штаті Огайо, хоча підприємство наразі не працює.

Станом на 2025 рік, за відкритими даними Opendatabot, Коломойський є власником або бенефіціаром низки українських компаній у різних сферах — від оптової торгівлі до готельного бізнесу та наукових розробок. Серед них:

ТОВ "АСПЕКТ" — неспеціалізована оптова торгівля

ТОВ КА "ВІСТ ЛТД", ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" — торгівля деревиною та будматеріалами

ТОВ "ФК "Дніпро" — діяльність у сфері спорту

ТОВ "ПРОТОН-21" — наукові розробки у сфері природничих наук

ПРАТ "Новотроїцьке РУ" — добування каменю й вапняку

ТОВ "Зірка Буковелю" — готельний бізнес

ТОВ "БПК 'Приват-Інвестор'" та ТОВ "СОЛМ ЛТД" — торгівля металами і широким асортиментом товарів

Також Коломойський фігурує в санкційному списку РНБО, починаючи з 12 лютого 2025 року, безстроково.

Ігор Коломойський

Активи, які бізнесмен втратив

Серед компаній, з яких Коломойський вибув або які припинили діяльність:

ТОВ "ОІЛ 770" — торгівля товарами широкого асортименту

ТОВ "ПРИВАТ-ІТ" — оброблення даних та ІТ-послуги (ліквідовано)

"ПриватБанк" — націоналізований у грудні 2016 року

Саме щодо останнього наразі триває низка судових процесів, зокрема в Лондоні, де українська сторона доводить виведення коштів колишніми акціонерами.

Також серед великих втрат Ігоря Коломойського — компанії, які були основою його бізнес-імперії. Зокрема, йдеться про "Укрнафту" — найбільшого видобувача нафти в Україні, де група "Приват" (Коломойський і Боголюбов) володіла 42% акцій. Решта належала державі. Ще до війни компанію оцінювали в 1,5 млрд доларів, але зараз її вартість скоротилася майже вдвічі. У 2023 році НАБУ звинуватило колишнє керівництво "Укрнафти" в розкраданні понад 13 млрд грн, і справу пов'язали з самим Коломойським.

Ще один стратегічний актив — "Укртатнафта", що контролювала Кременчуцький нафтопереробний завод. До війни він забезпечував понад третину ринку пального в країні. Однак після масованих обстрілів РФ підприємство зупинилося, а його ринкова вартість знизилася з 830 млн доларів до 178 млн. Частка групи "Приват" у цій компанії становила 28%.

Що декларував Коломойський у 2014 році

Хоча обов'язкове декларування доходів для голів ОДА запровадили лише у 2016-му, Коломойський подав декларацію за 2013 рік, перебуваючи вже на посаді губернатора Дніпропетровщини. Деякі ключові дані з документа:

Доходи:

Загальний дохід в Україні: 698 млн грн, з них:

Дивіденди та проценти — 516,5 млн грн

Відчуження цінних паперів — 181,5 млн грн

Іноземні доходи: понад 1,24 млрд доларів США та 3,75 млн євро (в сумі — майже 1,5 млрд грн на той момент)

Майно:

Земельні ділянки — понад 26 тис. м²

Квартири — щонайменше 5 одиниць, частина в оренді

Дачний будинок — 240 м² (користування)

Активи:

Кошти на рахунках — 427 млн грн

Цінні папери — 6,3 млрд грн, з яких 686 млн — за кордоном

Внески до статутних капіталів — 8,2 млрд грн

Автомобілі:

Mercedes-Benz 5000, 2001 р.в.

Mercedes-Benz S 600, 2003 і 2005 р.в.

Daimler Chrysler 6100, 2001 р.в.

Toyota Land Cruiser 4700

Porsche Boxster S, 1997 р.в.

Автівки, які мав скандальний бізнесмен

Рішення Високого суду Лондона стало важливою віхою в багаторічному процесі, що стосується "ПриватБанку". Тим часом дані про активи Ігоря Коломойського свідчать, що, попри судові розгляди та санкції, він залишається одним із найбагатших бізнесменів України, з великими статками та широким портфелем компаній.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мав у юності скандальний бізнесмен Коломойський.