"Шахрайство візантійської складності": деталі справи ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесній підставі"

ПриватБанк виграв судовий процес у колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що бізнесмени незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів коштів Банку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про справу ПриватБанку та рішення Високого суду Лондона.

ПриватБанк виграв процес проти Коломойського та Боголюбова

30 липня 2025 року Високий суд Лондона визнав, що колишні власники ПриватБанку незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів Банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування".

"Рішення проти них навряд чи може бути більш викривальним, оскільки в ньому викладено схему того, що раніше було описано як "шахрайство візантійської складності", - йдеться в повідомленні.

Геннадій Боголюбов. Фото: Форбс

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесній підставі". Суддя зазначив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе "вищим за закон", а Боголюбов використав фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.

Ігор Коломойський. Фото: Facebook

Повну суму буде визначено на наступному слуханні. Ймовірно, загалом сума перевищить 2 млрд доларів.

Справа ПриватБанку — коротко про головне

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6% акцій банку, ще 16,5% опосередковано.

У грудні того ж року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. У 2017 році суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Боголюбова та Коломойського та шести компаній, пов’язаних з ними.

Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Боголюбов та Коломойський вивели близько 2 млрд доларів із банку. Кошти, як зазначалося, переказувалися на рахунки компаній, контрольовані колишніми власниками Банку. Сума вимог ПриватБанку складала 2,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.

У травні 2019 року в Канцелярському суді штату Делавер було зареєстровано позов ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова, а також інших фізичних та юридичних осіб, підставою для якого стала низка схем, що мають ознаки шахрайства.

У жовтні 2019 року апеляційний суд Англії підтвердив юрисдикцію лондонського суду за позовами ПриватБанку. Суд оголосив, що Банк дав переконливі аргументи щодо масштабних махінацій, якими керували колишні акціонери.

18 грудня 2019 року ПриватБанк ініціював новий судовий процес проти Коломойського Боголюбова. У судових позовах націоналізований банк намагатиметься стягнути близько 600 мільйонів доларів США. Цей позов є частиною прагнення ПриватБанку повернути якнайбільше з 5,5 мільярда доларів США за ймовірні шахрайські збитки. Збитків було завдано, коли банк належав Коломойському та Боголюбову.

Навесні 2020 року Верховний суд Великобританії відхилив позов Коломойського та Боголюбова у справі проти "ПриватБанку". Після цього справа мала розглядатися у Високому суді Лондона. Банк, своєю чергою, розраховував отримати за підсумками суду 3 мільярди доларів.

Кінцеві слухання у Високому суді Лондона відбулися у середині червня 2023 року. Проте засідання було кілька разів перенесено. До того моменту, за даними банку, сума позову зросла майже до 4,5 млрд доларів.

Що зараз із ПриватБанком

ПриватБанк наразі належить державі. На початку 2025 року Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного Банку його колишнім власникам.

26 лютого 2025 року Верховний суд відхилив касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив у силі рішення Апеляційного суду, який закрив провадження за позовом про оскарження рішень державних органів щодо врегулювання ПриватБанку за участю держави.

Відзначимо, що з часів націоналізації банку він час від часу світився в різних скандалах.

У 2024-2025 роках користувачі банку скаржилися у соціальних мережах на блокування рахунків . Фінустанова закривала доступ через скарги з біржі Binance на шахрайство. Згідно з правилами, платежі, які система вважатиме за ризикові, блокуються в автоматичному режимі. Законодавство дає змогу не уточнювати точні причини відповідного рішення.

. Фінустанова закривала доступ через скарги з біржі Binance на шахрайство. Згідно з правилами, платежі, які система вважатиме за ризикові, блокуються в автоматичному режимі. Законодавство дає змогу не уточнювати точні причини відповідного рішення. У грудні 2024 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) порушило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Бориваж" . Розпочалося розслідування можливих порушень посадовими особами "ПриватБанку", які могли неналежно виконати свої обов’язки під час проведення аукціону.

. Розпочалося розслідування можливих порушень посадовими особами "ПриватБанку", які могли неналежно виконати свої обов’язки під час проведення аукціону. У червні 2025 року ПриватБанк дорікнули байдужістю до термінових потреб військових, які захищають Україну. Клієнт розповів, що звертався до підтримки ПриватБанку з проханням зняти ліміт на отримання переказів у критичній ситуації — йшлося про терміновий збір коштів на автомобілі для військових. За його словами, всі пояснення, емоції, прохання, навіть погрози проігнорували. Замість підтримки він отримав сухі смайлики у чаті.

Що зараз із Коломойським та Боголюбовим

Ігор Коломойський найвідоміший як колишній власник "ПриватБанку". Він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також володів активами у металургійній та нафтохімічній галузях, авіаційній сфері. Крім того, у його власності знаходився один із найбільших медіахолдингів України – 1+1 Media.

Ігор Коломойський. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

2021 року МЗС США ввело санкції проти Ігоря Коломойського та його родини. Бізнесмену звинуватили в корупції під час його перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області.

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру у шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

7 вересня Коломойський отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.

15 вересня бізнесменові оголосили нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.

Наразі він перебуває під вартою. Йому оголошено низку звинувачень у різних злочинах, включаючи незаконне заволодіння коштами ПриватБанку.

Геннадій Боголюбов мешкає у Відні (Австрія). Навесні 2025 року "Українська правда" повідомила, що в одному з найдорожчих районів Відня було помічено машину з українськими номерними знаками.

Саме на цьому авто колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Геннадія Боголюбова у червні 2024 року на залізничний вокзал. Звідти, за даними слідства, Боголюбов потягом та за допомогою паспорта на ім’я іншої особи виїхав за кордон.

Геннадій Боголюбов

При цьому сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах.

У липні 2024 року Офіс генерального прокурора повідомив Боголюбову про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України.

Печерський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати Геннадія Боголюбова, повідомляє "УП".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2025 року "ПриватБанк" програв Коломойському в Ізраїлі.